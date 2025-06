M jak miłość. Kinga ujawni Magdzie, że ktoś chce ją skrzywdzić! Ten koszmar będzie prześladował Zduńską

M jak miłość. Misiek przegra zakład z Lenką! To mocno ich do siebie zbliży - ZDJĘCIA

Co się będzie działo z Kingą w "M jak miłość" po wakacjach? To pytanie najpierw zada sobie jej mąż Piotrek, który zwróci uwagę na osłabienie Kingi, kiepski wygląd żony, przygnębienie i brak energii do życia. O ile jemu Zduńska wmówi, że wraz z nadejściem wiosny cierpi na bezsenność i nie ma powodów do obaw, to nie uda jej się oszukać najlepsze przyjaciółki.

Magda w kolejnym odcinkach "M jak miłość" we wrześniu pierwszy raz od dłuższego czasu spotka się z Kingą i od razu rzuci jej się w oczy, że Zduńska nie wygląda tak, jak kiedyś. Jak podaje światseriali.interia.pl Kinga będzie mizerna, przygaszona, jakby zmagała się z jakąś chorobą albo małżeńskimi problemami.

W "M jak miłość" po wakacjach Magda uzna, że Piotrek wyciął Kindze jakiś numer

Początkowo Magda będzie podejrzewała, że Kinga zachorowała, ale dość szybko uzna, że to Piotrek mógł jej wyciąć jakiś numer, stąd to złe samopoczucie przyjaciółki.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze

- Masz cienie pod oczami. Co się dzieje? Masz jakieś kłopoty? Jesteś chora? - zapyta z troską w głosie Magda. - Nie, nic mi nie jest... - odpowie Kinga - To o co chodzi? O pracę, dom? Czyżby nasz święty Piotruś wywinął ci jakiś numer? Bo wyglądasz tak, jakbyś była z krzyża zdjęta. Fatalnie po prostu - oceni Budzyńska. - Dzięki, skarbie, na ciebie zawsze mogę liczyć - zażartuje Kinga. - - Ale masz rację, mam problem. Głupio mi o tym mówić, pewnie uznasz, że ześwirowałam...

Przerażające wyznanie Kingi o prześladowcy w następnym sezonie "M jak miłość"

Nagle w "M jak miłość" we wrześniu Kinga wyzna Magdzie, co tak naprawdę ją dręczy, skąd bezsenność, gorsze samopoczucie i strach, który nie opuszcza jej nawet po przebudzeniu. Winny wszystkiemu będzie prześladowca Kingi, Darek Hoffman, którego Zduńska na razie nawet nie podejrzewa o złe zamiary.

- Od paru tygodni prześladuje mnie taki koszmar, w kółko ten sam... Ktoś czy coś mnie obserwuje, a potem goni mnie, uciekam, ale moje nogi robią się coraz cięższe... A to coś jest coraz bliżej i wiem, że chce mnie skrzywdzić. A ja nic nie mogę zrobić... Może Piotrek ma rację? I to tylko efekt niedospania, zmęczenia? Kazał mi z tym pójść do lekarza... - opowie przejęta Kinga. - I powinnaś... Koniecznie, bo naprawdę coś jest nie tak - Magda przytuli Kingę, drżąc ze strachu, że coś jej grozi.

Zboczony Hoffman w nowym sezonie "M jak miłość" nie przestanie dręczyć Kingi

Zwiastun nowych odcinków "M jak miłość", który widzowie mogli zobaczyć w "Kulisach serialu" jeszcze przed zakończeniem poprzedniego sezonu wskazuje na to, że zboczeniec Hoffman nadal będzie obserwował Kingę, robił jej rozebrane zdjęcie z ukrycia. W głowie nieobliczalnego psychola zrodził się już plan, jak wykorzystać Zduńską, żeby piękna sąsiadka była tego jego. Na razie mu się nie udało, ale ohydny zwyrodnialec nie podda się tak łatwo.