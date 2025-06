M jak miłość. Kinga i Piotrek będą mieli piąte dziecko! Ona zostanie nową córką Zduńskich - ZDJĘCIA

Rodzina Kingi i Piotrka w "M jak miłość" po wakacjach powiększy się o piąte dziecko

Czwórka dzieci Kingi i Piotrka w "M jak miłość" zawsze dostarcza im wielu wrażeń i prawda jest taka, że bez pomocy babć, Krysi Filarskiej (Hanna Mikuć), Marysi (Małgorzata Pieńkowska), a nawet Barbary (Teresa Lipowska), Zduńscy nigdy nie ogarnęliby swojej gromadki.

Ostatnie problemy z 16-letnią Lenką spędzały im sen z powiek, kiedy okazało się pod jak silnym wpływem toksycznej przyjaciółki Sary (Nadia Smyczek) jest córka Zduńskich. Co jakiś czas jakiś numer wywija też 13-letni Misiek. A najgrzeczniejsze wydają się 6-letnie bliźniaczki - Emilka i Zuzia (Julia i Marcelina Kempka).

Kłopoty z dziećmi w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nie powstrzymają Kingi i Piotrka przed przygarnięciem kolejnego dziecka, zagubionej, spragnionej ciepła i miłości Sary, córki sąsiada psychopaty, Dariusza Hoffmana (Mateusz Rusin).

Zdjęcia zza kulis następnych odcinków "M jak miłość", które pojawiły się na Facebooku Andy Max Agencji Aktorskiej Promocji Dzieci, reprezentującej Nadię Smyczek, to dowód na to, że Zduńscy okażą Sarze wiele serca, że wredna przyjaciółka Lenki znajdzie u nich prawdziwy, kochający dom, którego nigdy nie miała.

Trudna sytuacja Sary w "M jak miłość"! Matka ją zostawiła z ojcem psychopatą

Na pewno w następnym sezonie "M jak miłość" wyjaśni się dlaczego tak naprawdę Sara nie ma matki, czemu wychowuje ją tylko ojciec, niezrównoważony psychicznie tyran, Darek Hoffman. Gdzie jest matka Sary? Co się z nią stało?

- Bardzo się cieszę, że Sara zaprzyjaźniła się z Lenką i trafiła trochę pod wasze skrzydła. Macie wspaniałą rodzinę, ciepły dom. U nas sytuacja jest bardziej skomplikowana odkąd odeszła Inka, matka Sary, zostaliśmy sami. Staram się, robię co mogę, ale wiem, że popełniam błędy. Sara bywa, co tu dużo mówić, narcystyczna, egoistyczna... - wyjawił już Hoffman.

Na razie wiadomo tylko tyle, że Inka, żona Darka zostawiła go z Sarą, odeszła, bo miała dosyć nieobliczalnego potwora. Ale czy to możliwe, by zapomniała o jedynym dziecku, zostawiła Sarę z tak niebezpiecznym człowiekiem i nie ruszyły ją wyrzuty sumienia? To się wyjaśni wkrótce w "M jak miłość".

Dlaczego Kinga i Piotrek w następnym sezonie "M jak miłość" zajmą się Sarą, córką Hoffmana?

Niewykluczone, że w "M jak miłość" jesienią Sara połączy fakty i domyśli się, że Hoffman ma obsesję na punkcie Kingi, że podgląda sąsiadkę z ukrycia, robi Zduńskiej rozebrane zdjęcia. Już raz Sara przyłapała ojca na gorącym uczynku. Zszokowana i przerażona 16-latka początkowo udała, że nic nie widziała, ale w głębi serca zaczęła podejrzewać, że jej ojciec planuje coś złego wobec matki Lenki.

Lenka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" utwierdzi się w przekonaniu, że Sara przeżywa piekło z ojcem, który tak podle ją traktuje, który potrafi skrzywdzić córkę jednym słowem. Ale czy odważy się powiedzieć Kindze, że Hoffman to potwór, którego Sara bardzo się boi? Na razie zataiła to przed matką, pozwoliła, żeby Darek "oczarował" Zduńskich.

Jeśli prawda o Hoffmanie wyjdzie na jaw w "M jak miłość po wakacjach, Kinga i Piotrek na pewno nie odmówią Sarze pomocy, schronienia w swoim domu, zajmą się córką sąsiada zwyrodnialca.

