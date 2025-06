M jak miłość. Kasia i Jakub po rozwodzie znów razem przed porodem! Tak dowie się, że jest ojcem dziecka? - ZDJĘCIA

Kasia i Jakub rozwiodą się w "M jak miłość" po wakacjach, ale na tym nie koniec!

Na planie "M jak miłość" wciąż nagrywane są kolejne odcinki, które okaże się decydujące dla Kasi i Jakuba. Z dotychczasowym relacji z kręconych scen wynika, że rozwód Karskich nastąpi tuż po rozpoczęciu następnego sezonu wczesną jesienią. Na długo przed porodem Kasi, bo ciężarna żona Jakuba zjawi się w sądzie z kochankiem Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) i nie będzie jeszcze widać jej brzuszka.

Miesiąc po rozwodzie Kasi i Jakuba w "M jak miłość" powstały ujęcia, które wskazują na to, że Karski nie przestanie kochać byłej żony, że będzie o nią walczył nie tylko z Mariuszem. Pod koniec maja Paulina Lasota zaprezentowała się za kulisami seriali z widocznym ciążowym brzuszkiem. Wszystko wskazuje więc na to, że ciąża Kasi rozwinie się w błyskawicznym tempie, a odliczanie do porodu bardzo przyspieszy.

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" Jakub zmusi Kasię do kolejnych testów DNA na ojcostwo?

By podkręcić emocje wokół wątku Kasi i Jakuba w następnym sezonie "M jak miłość", rozbudzić spekulacje na temat tego jak i kiedy Karski dowie się, że to on jest ojcem dziecka, Krzysztof Kwiatkowski udostępnił najnowsze zdjęcie z realizowanych scen. Powstają one w budynku, który wygląda na szpital lub laboratorium medyczne. Czyżby Jakub zmusił Kasię do powtórzenia testów DNA na ojcostwo?

"Razem z @paulina_lasotaoff nie próżnujemy na planie @mjakmilosc.official 🔥🔥🔥 - napisał serialowy Jakub z "M jak miłość".

Piękne zdjęcie Kasi i Jakuba z planu "M jak miłość" i pierwsze reakcje!

Oczywiście z jednego zdjęcia Kasi i Jakuba z "M jak miłość" nie wynika, że będą znów razem. Skoro jednak nawet po rozwodzie Karski będzie trzymał się w pobliżu ukochanej, to łatwo przewidywać, że tak łatwo się nie podda w dążeniu do odkrycia prawdy, kto jest ojcem dziecka Kasi.

Na reakcję fanów "M jak miłość" nie trzeba było długo czekać. Kilka minut po publikacji posta na profilu Krzysztofa Kwiatkowskiego na Instagramie pojawiły się pierwsze komentarze tych, którzy wierzą, że to jeszcze nie koniec Kasi i Jakuba!