M jak miłość. Kasia i Jakub nierozłączni w następnym sezonie? Nie tylko Mariusz będzie miał powody do zazdrości - ZDJĘCIA

Kasia uwikłana w niebezpieczną grę w kochankiem w nowym sezonie "M jak miłość"

Na planie "M jak miłość" kręcone są właśnie odcinki, w których w wątku Kasi, Jakuba, Mariusza i Martyny pojawią się kolejne komplikacje. To już pewne, że dopiero w następnym sezonie Jakub dowie się, że jest ojcem córki Kasi, ale zanim to nastąpi była żona Karskiego uwikła się w niebezpieczną grę ze swoim nowym kochankiem.

Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk) będzie miał nią kocha i jeszcze nie raz zmusi Kasię, żeby spędziła z nim noc. Jeśli tego nie zrobi, on ujawni Mariuszowi, że wychowuje nie swoje dziecko! Szantażowana Kasia ulegnie Sowińskiemu także w kwestii planu zniszczenia Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel). Jakby tego było mało Mariusz nabierze coraz więcej podejrzeń, że Kasia coś kręci, ukrywa przed nim coś, co dotyczy ich rodziny. Ale Sanockiemu do głowy nie przyjdzie, że chodzi o córkę Jakuba!

Kasia zagrożeniem dla związku Jakuba i Martyny w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej

W tym czasie w następnym sezonie "M jak miłość" Jakub zacznie układać sobie życie z Martyną, dostrzegając to, że łączy ich znacznie więcej niż przyjaźń. Wygląda na to, że kiedy wyda się, że mała Zosia jest jego córką, czeka Karskiego potężny wstrząs. Przyszłość związku Jakuba i Martyny stanie pod znakiem zapytania.

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Czy Kasia i Jakub wrócą do siebie w "M jak miłość" po wakacjach?

Paulina Lasota w relacji z planu "M jak miłość" nie ukrywa, że jej bohaterka i Jakub będą nierozłączni w kolejnym sezonie. Czy Kasia wróci do Karskiego, gdy wreszcie on dowie się o ich wspólnym dziecku? Mało prawdopodobne, bo przecież kocha Mariusza, a poza tym zaborczy mąż na pewno nie pozwoli jej odejść. Sanocki nienawidzi Jakuba. Jest zdolny nawet do tego, żeby skrzywdzić rywala, jeśli stanie się on zagrożeniem dla jego małżeństwa z Kasią. Ale nie zmieni faktu, że córka Kasi i Jakuba połączyła ich już na zawsze.

M jak miłość. Tak przebiegnie randka Martyny i Jakuba! Zasłużyli na to, żeby odnaleźć szczęście Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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