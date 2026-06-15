M jak miłość. Tak przebiegnie randka Martyny i Jakuba! Długo na to czekali, ale w końcu będą razem w nowym sezonie - ZDJĘCIA, WIDEO

Martyna i Jakub zrozumieją, co do siebie czują w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Martyna i Jakub wreszcie zostaną parą! Tym bardziej, że w końcu pojawią się między nimi inne uczucia niż tylko przyjaźń. A zwłaszcza u Wysockiej, która zrozumiała to już pod koniec tego sezonu i w pierwszej chwili postanowiła się z tego wycofać.

Tym bardziej, że doskonale wiedziała, że Karski wciąż żywi uczucia do swojej byłej żony Kasi, a ona nie chciała być opcją zapasową, jak w przypadku Marcina (Mikołaj Roznerski), gdy po ich rozstaniu i wyborze przez niego Kamy (Michalina Sosna), tak się wycierpiała. Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to się zmieni!

Wysocka i Karski wybiorą się na randkę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, ze już w ostatnich odcinkach obecnego sezonu i Jakub zaczął wspominać o uczuciach do Martyny, z których w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach chyba także w pełni zda sobie sprawę. Tym bardziej, gdy Wysocka zerwie ich kontakt, gdy sama to sobie uświadomi. Czy wówczas i do Karskiego dojdzie, że ją kocha? Bardzo możliwe!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Martyna i Jakub w końcu wybiorą się na wspólną randkę. Na oficjalnym profilu serialu w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne nagranie z wystrojonym w garnitur Karskim i elegancko ubraną Wysocką, którzy otwarcie to potwierdzili! Tak samo, jak to, co ich czeka!

- Co ty idziesz na randkę? - pyta Martynę, Jakub, a gdy uzyskuje potwierdzenie, to od razu dopytuje - Gdzie?

- Nie powiem - mówi tajemniczo Wysocka.

- Aha, no dobrze. Uważam, że wszyscy powinniśmy chodzić na randki i każdy zasługuje na randkę i na miłość i na szczęście - wyznaje Karski.

- No tak, też tak uważam - potwierdza lekarka.

- I fajnie, jeśli ktoś to zobaczy - dodaje detektyw, czym już kompletnie ją zawstydza.

Szczęście Martyny i Jakuba nie potrwa długo w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Szczególnie, że przecież ma na myśli ich samych, z czego Martyna doskonale zdaje sobie sprawę. I stąd reaguje w taki, a nie inny sposób, bo w końcu spełnia się jej marzenie o stworzeniu szczęśliwego związku właśnie z Jakubem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Ale czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej taki będzie do końca? Zwłaszcza, gdy kłamstwo Kasi w sprawie ojcostwa dziecka Jakuba znów zawiśnie na włosku i wreszcie będzie mogło ujrzeć światło dzienne? Przekonamy się już w nowych odcinkach, a póki co pozostaje cieszyć się ich szczęściem, co fani prędko uczynili w komentarzach!

- Pasujecie do siebie😍Życzę Martynie i Kubie dużooooo miłości ❤️❤️❤️i mocno im kibicuję 👏👏👏;

- Trzymam za nich kciuki! Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będzie ich więcej ❤️ ;

- Moja ulubiona para 😍;

- Pasują do siebie ❤️ ;

- Jaka super para z nich! Fajnie grają i ładnie wyglądają razem. 👩‍❤️‍👨;

- Niech oni będą razem. Gdzie on znajdzie taka fajna, lojalną kobietę, która de facto zawsze potrafi go odpowiednio podnieść na duchu i zmotywować?;

- Jesteście super🔥❤️ @magdalenaturczeniewicz @krzysztofkwiatkowskiofficial kibicuję wam z całego serca 🙌❤️😍;

- Musicie być razem;

- Ależ wy mi się podobacie ❤️;

- Trzymamy kciuki i kibicujmy Państwu 🔥🙌😍❤️👏.

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