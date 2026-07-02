M jak miłość. Judyta uratuje małżeństwo Rogowskich w nowym sezonie? Mimo zdrady da ważną radę 

Rozpadające się małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość"

Na pewno nie będzie sielanki u Marysi i Artura (Robert Moskwa) w kolejnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach. Jak wiadomo, doszło do zdrady lekarza z koleżanką z pracy. Chociaż nie wiadomo jeszcze, co stało się za zamkniętymi drzwiami domu Joanny (Dominika Sakowicz), w końcówce poprzedniego sezonu serialu padło wyznanie miłości. Widzowie słyszeli jak Artur wyznaje uczucie do Joanny i odwrotnie. To regularna zdrada emocjonalna, o czym Marysia jeszcze nie wie. I nie dowie się tuż po starcie nowych odcinków "M jak miłość".

Początkowo Rogowska będzie zbita z tropu. Nie zrozumie oddalania się męża, cichych dni i dziwnej atmosfery. Jej intuicja powie jednak, że coś jest mocno nie tak. Nie pomyli się.

Judyta uratuje małżeństwo Marysi i Artura?

Jedną z osób, która mocno wesprze przyjaciółkę w kiepskiej chwili będzie Judyta. Psycholożka wie dobrze, że między Arturem a Joanną coś zaczynało się dziać. To ona powstrzymała mężczyznę przed wspólnym wyjazdem na konferencję w Krakowie, gdzie miałby zostać z Joanną sam na sam.

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Judyta wkroczy do akcji. Zaproponuje Marysi pewne rozwiązanie kłopotów Artura.

Judyta rozwiąże problemy Rogowskich?

- Jest taki przygnębiony, jakby nagle zabrakło mu energii życiowej. Wiesz, jakby ktoś odłączył go od prądu - wyzna Marysia, co cytuje wspomniany porta. - Namawiałam go, żeby poszedł do terapeuty, ale on nie chce o tym słyszeć. Ucieka w żarty, mówi, że to tylko kryzys wieku średniego, który sam zaraz minie. - Taki kryzys wieku średniego może przerodzić się w depresję i wizyta u specjalisty jest wtedy konieczna…. - uzna psycholożka i zaproponuje, by Artur jednak poważnie zastanowił się nad terapią, która może być wybawieniem. - Słuchaj… A może tobie udałoby się go na to namówić? - zapyta Marysia.

Judyta faktycznie może być jedną z tych osób, które odegrają kluczową rolę w kryzysie u Rogowskich w "M jak miłość" po wakacjach.