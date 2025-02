M jak miłość. Jakub w szale po odejściu Kasi! Nie poradzi sobie z jej stratą i zdemoluje agencję - ZDJĘCIA, WIDEO

Kasia odejdzie od Jakuba w "M jak miłość"! Napisze mu list, który złamie mu serce

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" Kasia nie będzie już w stanie udawać, że jej małżeństwo z Jakubem ma jeszcze sens. Od kiedy w jej życiu pojawił się Mariusz, wszystko zaczęło się walić. Lekarka nie była gotowa na to, by zmierzyć się z uczuciami do dawnej miłości, ale z każdą kolejną chwilą uświadamiała sobie, ze jej serce już dawno podjęło decyzję...

To dlatego postanowi odejść i zostawi Jakuba samego z listem pożegnalnym. Gdy Karski znajdzie go, jego świat legnie w gruzach. "Muszę zastanowić się, co dalej... Proszę cię, nie szukaj mnie." - napisze Kasia, a te słowa sprawią, że Jakub zupełnie straci kontrolę nad sobą. Od tego momentu jego życie stanie się pasmem bólu, gniewu i desperacji.

Jakub w "M jak miłość" nie poradzi sobie z odejściem Kasi. W przypływie szału zdemoluje agencję detektywistyczną!

W najnowszych odcinkach "M jak miłość" Jakub pokaże, że nie jest w stanie funkcjonować bez Kasi. Najpierw pogrąży się w rozpaczy, ale bardzo szybko jego smutek zamieni się w niekontrolowany gniew. Wszystko się w nim zagotuje, a wybuch emocji doprowadzi do tragicznych konsekwencji. W swoim biurze Jakub zacznie niszczyć wszystko, co wpadnie mu w ręce. Zrzuci dokumenty, rozwali laptopa, przewróci biurko - agencja będzie wyglądać jak po przejściu huraganu.

Kasia w kolejnych odcinkach "M jak miłość" poleci do Mariusza! To koniec jej małżeństwa?

Gdy Jakub będzie przeżywał największy kryzys w życiu, Kasia postawi wszystko na jedną kartę. W najnowszych odcinkach "M jak miłość" bez wahania spakuje walizki i wyjedzie do Mariusza? Kochanek przywita ją z otwartymi ramionami i zrobi wszystko, by przekonać ją, że podjęła dobrą decyzję. Kasia poczuje ulgę, ale jednocześnie jej myśli wciąż będą krążyć wokół Jakuba. Czy naprawdę będzie gotowa na to, by zamknąć ten rozdział i iść dalej? A może zrozumie, że Jakub jest jej prawdziwą miłością? Na odpowiedzi na te pytania musimy jeszcze chwilę zaczekać.