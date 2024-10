M jak miłość. Jagoda zacznie rodzić na przystanku w Grabinie? Tadzik zabierze ją do szpitala przed ślubem Bartka i Doroty - ZDJĘCIA, WIDEO

- Staje się to jego obsesją. Jakby mógł, to by ją zamknął w złotej klatce. Albo przez 9 miesięcy wykonywał za nią wszelkie czynności. Tak długo wyczekiwał tego momentu, że zachowuje się jak małe dziecko. Tadek chyba najzwyczajniej w świecie zwariował! Cierpliwość Jagody ma swoje granice. Myślę, że on się musi albo opamiętać, albo dostanie jakimś obuchem w łeb i może zmądrzeje... - podsumował Tadeusza grający tę rolę Bartłomiej Nowosielski w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość".