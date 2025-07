M jak miłość. Dramat księdza Grzegorza! Następca zmarłego proboszcza znów wpakuje się w kłopoty w Grabinie - ZDJĘCIA

Co tym razem spotka duchownego z Grabiny w „M jak miłość” po wakacjach?

Ksiądz Grzegorz wparował do Grabiny z przytupem. Widzowie z pewnością pamiętają, że nie miał pięknego powitania na wsi pod Warszawą. Głównie dlatego, że w tamtym okresie Kisielowa „polowała” na pewnego złodziejaszka i oczywiście pomyliła złoczyńców. Wzięła duchownego za krętacza, chociaż ten od początku miał szczere zamiary. Zanim jednak zyskał sympatię i szacunek lokalnej społeczności, minęła chwila czasu. Obecnie ksiądz Grzegorz jest bardzo lubiany, ale to nie znaczy, że znów nie wpadnie w wir zaskakujących zdarzeń.

Wypadek księdza Grzegorza? To zdjęcie z planu „M jak miłość” wiele mówi

Ksiądz Grzegorz polubił się z Kisielową i Żakiem, którzy często wywołują zamieszanie i śmiech. Duchowny czasem ma wręcz przesyt nieustępliwego charakterku Zofii i problemów Żaka. To jednak nie koniec, bo ta trójka ma przed sobą napięty okres!

Ktoś sobie znowu grabi w Grabinie…Żółty, Niebieski, Czerwony!Zordon wzywa!Z jakim wyzwaniem tym razem spotka się ta drużyna ✌️😎? - czytamy pod postem na oficjalnym profilu „M jak miłość” na Instagramie. Opis wprost sugeruje, że serialowy ksiądz z „M jak miłość” wpadnie w kłopoty, w co będą zamieszani także Zofia oraz Żak.

Tym bardziej, że na zdjęciu z planu ksiądz Grzegorz ma plaster na policzku, co tylko podkręca fakt, iż coś złego spotka duchownego.

Ksiądz Grzegorz, Kisielowa i Żak w akcji

To już pewne, że w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach ksiądz Grzegorz napotka problemy. Trudno póki co powiedzieć, co konkretnie się wydarzy, ale plaster oraz opis do zdjęcia z planu nie pozostawiają złudzeń. Szykują się kolejne szokujące sceny w Grabinie. Pytanie tylko, czy przeważy śmiech, a może jednak dramat?