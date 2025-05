M jak miłość. Dorota zostanie matką? Nie zajdzie w ciążę z Bartkiem przez chorobę, ale to dziecko spełni ich marzenie - ZDJĘCIA

Dorota i Bartek w nowym sezonie "M jak miłość" zostaną rodzicami chrzestnymi małej Dorotki

Jako pierwsi informowaliśmy, że w "M jak miłość" Bartek zostanie ojcem chrzestnym Dorotki, że po porodzie Jagoda (Katarzyna Kołeczek) właśnie jego wybrała do tej roli. W trudnym dla Lisieckiego czasie, gdy myślał, że Dorota nie żyje, że zmarła na raka gdzieś za granicą, szczęście uśmiechnęło się do niego tuż przed Wigilią. Narodziny Dorotki dały wówczas Bartkowi nadzieję, że jeszcze nie wszystko w jego życiu stracone, że zły los się od niego odwróci.

Kiedy będzie chrzest Dorotki w "M jak miłość"? Jak będą wyglądały chrzciny córki Jagody i Tadeusza?

Dopiero w nowym sezonie "M jak miłość" odbędzie się chrzest święty Dorotki, Jagoda i Tadeusz poczekają z tą uroczystością do wiosny, urządzą chrzciny córeczki w gronie najbliższych osób. I nie ma co do tego wątpliwości, że to właśnie Dorota zostanie matką chrzestną małej Dorotki. To na jej część Kiemliczowie wybrali dla córeczki takie imię.

Już podczas pierwszego, bardzo wzruszającego spotkania Doroty z córką Jagody i Tadeusza przed finałem sezonu "M jak miłość" w 1870 odcinku, gdy żona Bartka wzięła swoją imienniczkę na ręce, stało się jasne, że połączy je wyjątkowa więź.

Dopiero w następnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach dowiemy się, jak będzie wyglądał chrzest Dorotki, kto oprócz rodziców chrzestnych i wujka Jagody, Józefa Modrego (Stefan Friedmann),weźmie udział w skromnej rodzinnej uroczystości. Na pewno tylko jeden ksiądz będzie mógł ochrzcić Dorotkę, młody proboszcz z Lipnicy, ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst), który półtora roku udzielił ślubu kościelnego Jagodzie i Tadeuszowi.

Ostatnio na planie "M jak miłość" w domu Józka Modrego kręcono sceny do odcinków z udziałem Doroty, Bartka, Jagody i Tadeusza. Ponieważ aktorzy rzadko realizują nagrania w tak licznym gronie, to może być sygnał, że właśnie powstawały ujęcia do chrztu małej Dorotki. Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" od września.

Dorota nie zajdzie w ciążę z Bartkiem w "M jak miłość" po wakacjach

Ciąża Doroty w "M jak miłość" póki co nie jest możliwa, nie ma szans na to, że żona urodzi Bartkowi dziecko, że zostaną rodzicami i założą razem rodzinę? Powód? Po długiej walce ze śmiertelną chorobą, złośliwym rakiem mózgu, Dorota nie jest w pełni zdrowa, nigdy nie będzie pewna, że jest już wyleczona.

- Na tym etapie można już powiedzieć, że choroba jest w remisji. Oczywiście cały czas będę poddawana leczeniu podtrzymującemu, ale chyba się udało... - powiedziała ukochanemu Dorota tuż przed powrotem do Grabiny.

Zwiastun kolejnego sezonu "M jak miłość" ujawnił sceny z wizyty Doroty i Bartka u lekarza, gdzie poznają nową diagnozę w sprawie jej leczenia.