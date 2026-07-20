M jak miłość. Dominika Sakowicz pożegnała się z rolą Joanny po pięciu miesiącach. To był jej ostatni dzień na planie - ZDJĘCIA

Dominika Sakowicz ostatni raz na planie "M jak miłość"! Odchodzi na długo?

"M jak miłość" bez Dominiki Sakowicz, która jako Joanna popchnęła Artura do zdrady i w nowym sezonie zniszczy małżeństwo Rogowskich? W poniedziałek, 20 lipca, 31-letnia aktorka ogłosiła na Instagramie, że to był ostatni dzień na planie i pożegnanie z rodziną Mostowiaków, a przede wszystkim ze swoim ekranowym kochankiem ma już za sobą.

W chwili kiedy Sakowicz pokazała zdjęcie zza kulis "M jak miłość", na którym ujawniła kulisy scen kręconych w Grabinie przed domem Barbary (Teresa Lipowska), mogło się wydawać, że znika z obsady już na zawsze, że produkcja weźmie pod uwagę zdanie widzów i usunie Joannę z życia Rogowskich. Jednak Sakowicz nie pozostawiła żadnych wątpliwości, czy odchodzi z "M jak miłość", czy już nigdy nie zagra Joanny, a jej bohaterka opuści serial.

"Za mną ostatni dzień na planie przed przerwą wakacyjną. Będę tęsknić M jak miłość" - napisała na Instastory.Zobacz też: M jak miłość. Joanna odejdzie? Ciąża i nagłe komplikacje w tle. Teraz Dominika Sakowicz pokazała zdjęcia z planu innego serialu

Romans Joanny i Artura nie skończy się w "M jak miłość" po wakacjach

To oznacza tylko jedno, romans Joanny i Artura w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach będzie miał ciąg dalszy. Młodziutka kochanka nie da Rogowskiemu spokoju, nie pozwoli na to, żeby wybrał Marysię (Małgorzata Pieńkowska) i rodzinę, którą razem budowali przez lata. Z relacji Sakowicz z ostatniego dnia na planie "M jak miłość" wynika, że Joanna mimo odejścia z przychodni Rogowskich wciąż się będzie kręciła po Grabinie. Finałową scenę przed przerwą wakacyjną 31-letnia aktorka nakręciła z Robertem Moskwą, więc można przypuszczać, że ich romans przerodzi się w poważny związek.

Dominika Sakowicz dołączyła do obsady "M jak miłość" jako Joanna Dobrzańska dokładnie 3 marca 206 roku, więc zaledwie pięć miesięcy temu. Wystarczyło kilka odcinków z jej udziałem, by stała znienawidzoną bohaterką! Delikatnie mówiąc, bo skoro jej postać zniszczy szczęśliwe małżeństwo Marysi i Artura, skusiła Rogowskiego do zdrady, a w nowym sezonie "M jak miłość" nakłoni go do odejścia od żony, to musi wywoływać gwałtowne reakcje widzów. .

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!