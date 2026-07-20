M jak miłość. Rewolucja w życiu Pawła w nowym sezonie. Zamkną wątek zmarłej Franki, a Zduński ruszy dalej

Paweł zostawi za sobą najtrudniejszy okres życia

Miniony sezon całkowicie odmienił życie Pawła. Śmierć Franki była jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń ostatnich miesięcy w "M jak miłość". Zduński z dnia na dzień został samotnym ojcem i musiał nauczyć się funkcjonować bez ukochanej żony.

Nowe odcinki pokażą jednak, że choć pamięć o France pozostanie z nim na zawsze, przyjdzie moment, w którym będzie musiał zrobić kolejny krok. Nie chodzi o zapomnienie o przeszłości, ale o próbę odnalezienia się w nowej rzeczywistości i stworzenia bezpiecznego domu dla Antosia.

Tajemnicza niania odmieni życie Pawła w "M jak miłość" po wakacjach?

Jedną z największych zagadek nowego sezonu będzie nowa opiekunka Antosia. Twórcy "M jak miłość" na razie nie ujawnili ani tożsamości bohaterki, ani aktorki, która wcieli się w tę rolę. Wiadomo jednak, że jej pojawienie się nie będzie przypadkowe i mocno wpłynie na życie Pawła.

Zduński zacznie rozglądać się za nianią m.in. dlatego, że Agnes coraz bardziej zaangażuje się w opiekę nad jego synem. Dziewczyna bardzo zżyje się z Antosiem, ale Paweł dojdzie do wniosku, że taka sytuacja nie powinna trwać w nieskończoność. Nie będzie chciał dawać jej nadziei na coś więcej, skoro łączy ich jedynie przyjaźń. Z czasem także sama Agnes zrozumie, że za bardzo weszła w życie Pawła i jego dziecka.

To właśnie wtedy na horyzoncie pojawi się tajemnicza niania. Na razie produkcja trzyma w tajemnicy wszystkie szczegóły, ale już wiadomo, że kobieta nie będzie jedynie pomocą przy Antosiu. Jej obecność ma odegrać znacznie większą rolę w życiu wdowca i może okazać się początkiem zupełnie nowego rozdziału dla Pawła.

Relacja z Agnes wejdzie na nowy etap

Agnes odegrała bardzo ważną rolę po śmierci Franki. Była przy Pawle w najtrudniejszych chwilach, wspierała go i pomagała przy opiece nad Antosiem. Nic dziwnego, że między nimi zrodziła się bliska więź. Wszystko wskazuje jednak na to, że ich relacja będzie musiała się zmienić. Paweł nie chce nikogo ranić ani budować fałszywych nadziei, dlatego postanowi wyraźnie oddzielić przyjaźń od życia rodzinnego.

Zdrada Artura mocno odbije się na Pawle

Na tym problemy Zduńskiego się nie skończą. Jesienią wybuchnie także rodzinny kryzys związany z romansem Artura Rogowskiego i Joanny (Dominika Sakowicz). Gdy prawda wyjdzie na jaw, najbardziej ucierpi Marysia, a Paweł nie pozostanie wobec tego obojętny. Syn Rogowskiej stanie po stronie matki i nie pogodzi się z zachowaniem ojczyma. Dojdzie do szarpaniny w przychodni, gdzie pracuje lekarz, a Zduński znów wybuchnie.

To będzie zupełnie nowy rozdział dla Zduńskiego

Po wakacjach Paweł nadal będzie nosił w sobie ból po stracie Franki, ale scenarzyści wyraźnie otworzą przed nim nowy etap. Samotne ojcostwo, nowe obowiązki, tajemnicza opiekunka Antosia, zmieniające się relacje z Agnes i rodzinne zawirowania sprawią, że jego życie nabierze zupełnie innego tempa.