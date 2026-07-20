Gorące wakacje gwiazdy M jak miłość. Naturalna Adriana Kalska w bikini pozuje na plaży! Nie jest tam sama? - ZDJĘCIA

Prywatne zdjęcia Adriany Kalskiej z wakacji. Z kim teraz jest aktorka z "M jak miłość"?

Wakacje Adriany Kalskiej, grającej Izę w "M jak miłość", wzbudzają sporo emocji wśród jej obserwujących na Instagramie. Wszyscy chcą wiedzieć, gdzie odpoczywa aktorka, co to za piękna plaża i miejsce, które wygląda jak raj na ziemi. Wiele osób też prześciga się w domysłach, czy gwiazda "M jak miłość" pojechała na wakacje sama czy jest też z nią jakiś tajemniczy towarzysz podróży.

Ponieważ Adriana Kalska bardzo chroni swoje życie prywatne, to po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim w połowie grudnia 2021 roku ani razu nie wypowiadała się publicznie na temat tego, z kim się teraz spotyka. Po głośnym związku z ekranowym mężem Marcinem z "M jak miłość", teraz 40-letnia aktorka nie ma potrzeby ogłaszania w internecie, czy jej serce jest zajęte.

Zdjęcia naturalnie pięknej Kalskiej w czerwonym, zmysłowym bikini to nie tylko obraz tego, w jakim bajecznym miejscu odpoczywa od planu zdjęciowego "M jak miłość", teatru, prób do spektakli, ale uchylają rąbka tajemnicy, że bez tłumu turystów w pobliżu aktorka może wypocząć na wakacjach. Kalska w pełni korzysta z morskich kąpieli, plażowania i pozuje do zdjęć, które wrzuca na swój profil na Instagramie, a ich autorem jest osoba towarzysząca jej podczas urlopu.

Tak fani Adriany Kalskiej zareagowali na jej zmysłowe zdjęcia w bikini

Piękne kadry Adriany Kalskiej na wakacjach, naturalne ujęcia w kostiumie kąpielowym, oczywiście wywołały błyskawiczne reakcje internautów, którzy rozpływają się w zachwytach nad urodą 40-letniej aktorki z "M jak miłość".

- Naturalność 🌹🙂 - I to jest piękno......a nie okropne sztuczności. - Tak piękna. W dzisiejszych czasach za tę naturalność trzeba podziwiać kobiety ❤️ - Szkoda ze dzisiaj jest tych naturalnych tak mało... prawie wcale...😞 - Piękna naturalność nie od dziś 😘 - Jaka cudowna!!! Udanych wakacji 🤗💕💫.