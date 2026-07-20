Gorące wakacje gwiazdy M jak miłość. Naturalna Adriana Kalska w bikini pozuje na plaży! Nie jest tam sama? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-20 13:08

Prywatne zdjęcia Adriany Kalskiej z wakacji zabierają dech w piersiach! 40-letnia gwiazda "M jak miłość", która zdobyła ogromną popularność dzięki roli Izy Chodakowskiej, korzysta z przerwy na planie zdjęciowym i wypoczywa na bajecznej plaży za granicą. I chociaż u boku Adriany Kalskiej nikt się nie pojawia, to nie sposób jej ukryć tego, że nie jest sama na urlopie. Za tak zmysłowymi ujęciami naturalnie pięknej Kalskiej na pewno ktoś się kryje. Zobacz jak aktorka z "M jak miłość" wygrzewa się w bikini, a fanom pokazuje na Instagramie gorące fotki.

Prywatne zdjęcia Adriany Kalskiej z wakacji. Z kim teraz jest aktorka z "M jak miłość"?

Wakacje Adriany Kalskiej, grającej Izę w "M jak miłość", wzbudzają sporo emocji wśród jej obserwujących na Instagramie. Wszyscy chcą wiedzieć, gdzie odpoczywa aktorka, co to za piękna plaża i miejsce, które wygląda jak raj na ziemi. Wiele osób też prześciga się w domysłach, czy gwiazda "M jak miłość" pojechała na wakacje sama czy jest też z nią jakiś tajemniczy towarzysz podróży.

Ponieważ Adriana Kalska bardzo chroni swoje życie prywatne, to po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim w połowie grudnia 2021 roku ani razu nie wypowiadała się publicznie na temat tego, z kim się teraz spotyka. Po głośnym związku z ekranowym mężem Marcinem z "M jak miłość", teraz 40-letnia aktorka nie ma potrzeby ogłaszania w internecie, czy jej serce jest zajęte. 

Zdjęcia naturalnie pięknej Kalskiej w czerwonym, zmysłowym bikini to nie tylko obraz tego, w jakim bajecznym miejscu odpoczywa od planu zdjęciowego "M jak miłość", teatru, prób do spektakli, ale uchylają rąbka tajemnicy, że bez tłumu turystów w pobliżu aktorka może wypocząć na wakacjach. Kalska w pełni korzysta z morskich kąpieli, plażowania i pozuje do zdjęć, które wrzuca na swój profil na Instagramie, a ich autorem jest osoba towarzysząca jej podczas urlopu. 

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Tak fani Adriany Kalskiej zareagowali na jej zmysłowe zdjęcia w bikini

Piękne kadry Adriany Kalskiej na wakacjach, naturalne ujęcia w kostiumie kąpielowym, oczywiście wywołały błyskawiczne reakcje internautów, którzy rozpływają się w zachwytach nad urodą 40-letniej aktorki z "M jak miłość".  

- Naturalność 🌹🙂

- I to jest piękno......a nie okropne sztuczności. 

- Tak piękna. W dzisiejszych czasach za tę naturalność trzeba podziwiać kobiety ❤️

- Szkoda ze dzisiaj jest tych naturalnych tak mało... prawie wcale...😞

- Piękna naturalność nie od dziś 😘

- Jaka cudowna!!! Udanych wakacji 🤗💕💫.

Aktorka Adriana Kalska w czerwonym bikini i ciemnych okularach na plaży. O jej urlopie przeczytasz na SE Superseriale.
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