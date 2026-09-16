M jak miłość, odcinek 1946: Cwany Mikołaj przerwie ślub Natalki i Adama. W ostatniej chwili zada najważniejsze pytanie - WIDEO, ZDJĘCIA

Mikołaj pojawi się na ślubie Natalki i Adama w 1946 odcinku „M jak miłość”

Natalka i Adam w końcu doczekają się swojego wielkiego dnia. Mostowiaczka będzie już w sukni ślubnej, a Karski również przygotuje się do ceremonii i wskoczy w jasny garnitur. Para zacznie witać zaproszonych gości, zanim jeszcze rozpocznie się uroczystość. Wszystko będzie wskazywało na to, że nic nie może już stanąć na drodze ich małżeństwa.

Wtedy pojawi się Mikołaj. Dyrektor podejdzie do Natalki, jak gdyby nigdy nic. Swoją obecność spróbuje wytłumaczyć przypadkiem. Powie, że akurat był w okolicy i postanowił na chwilę zajrzeć. Trudno jednak nie zauważyć, że jego wizyta właśnie w dniu ślubu Natalki będzie co najmniej zastanawiająca.

Mikołaj najwyraźniej nie będzie chciał po prostu złożyć przyszłym małżonkom życzeń. W pewnym momencie zostanie z Natalką sam na sam. Mostowiaczka będzie już wtedy ubrana w suknię ślubną i będzie dosłownie o krok od rozpoczęcia nowego rozdziału swojego życia.

Mikołaj zada Natalce najważniejsze pytanie tuż przed ślubem

To właśnie wtedy Lipiński zdecyduje się na rozmowę, która może mocno zaskoczyć Natalkę. Mężczyzna nie będzie już mówił wyłącznie o przypadkowym spotkaniu czy zwykłej rozmowie. Zapyta Mostowiaczkę wprost:

„Myślałaś, czy byłabyś z kimś innym szczęśliwsza?”

Pytanie padnie w wyjątkowo wymownym momencie. Natalka będzie przecież już gotowa do ślubu z Adamem, a wokół niej będą czekać najbliżsi i zaproszeni goście. Mikołaj mimo to spróbuje sprawdzić, czy Mostowiaczka jest absolutnie pewna swojej decyzji.

Nie będzie to zresztą pierwszy sygnał, że dyrektor wciąż ma nadzieję na coś więcej. Jeszcze przed ślubem między nim a Natalką dojdzie do rozmowy, w której Mikołaj pozostawi jej otwartą furtkę. Zamiast pogodzić się z tym, że kobieta wybrała Adama, będzie dawał do zrozumienia, że ich relacja nie musi być jeszcze zakończona.

Natalka wybierze Adama, ale Mikołaj nie odpuści?

Wszystko wskazuje jednak na to, że Mikołaj nie zdoła odwieść Natalki od ślubu. Wiadomo już, że Mostowiaczka i Karski ostatecznie staną na ślubnym kobiercu. Pojawienie się Lipińskiego w tak ważnym momencie pokazuje jednak, że dyrektor nadal nie pogodził się z jej wyborem. Mikołaj będzie miał więc ostatnią okazję, by sprawdzić, czy Natalka rzeczywiście jest przekonana, że to Adam jest mężczyzną, z którym chce spędzić życie. Jego pytanie może wywołać u niej chwilę zawahania, ale nie zmieni biegu wydarzeń. Ślub Natalki i Adama dojdzie do skutku, chociaż nie do końca wiadomo, czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z komendantem. Jej wielkie wątpliwości i duże wahanie przed ślubem to kiepski znak na cudowną przyszłość.