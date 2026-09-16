M jak miłość. Kasia zostanie z agresywnym Mariuszem, a Jakub z Martyną. Wybuchnie przyjaźń? 

Kasia i Mariusz nadal razem po zabójstwie Sowińskiego?

Śmierć Sowińskiego całkowicie zmieni życie Kasi i Mariusza. To właśnie Mariusz zabije mężczyznę, kiedy zobaczy go z Kasią. Początkowo może się wydawać, że po śmierci Sowińskiego największe problemy pary się skończą. Stanie się jednak dokładnie odwrotnie. Po zabójstwie Mariusz zacznie pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Jego zazdrość i podejrzliwość wobec Kasi gwałtownie wzrosną, a mężczyzna stanie się brutalny także wobec niej. W pewnym momencie niemal ją pobije. Kasia zacznie się go bać, a ich relacja znajdzie się w zupełnie innym miejscu.

Mimo tego nie odetnie się od Mariusza. Wręcz przeciwnie, zaproponuje mu ucieczkę do USA. Czy będzie próbowała w ten sposób uratować ich związek, czy po prostu uciec od wszystkiego, co zaczęło ją przerastać?

Jakub nadal nie pozna prawdy o córce Kasi, skupi się na Martynie

W tle cały czas pozostaje sekret, który może zmienić relacje całej trójki. Kasia sfałszowała wyniki badań, aby Mariusz uwierzył, że jest biologicznym ojcem jej córki. Prawda jest zupełnie inna, bo ojcem dziewczynki jest Jakub, który nie ma o tym pojęcia. Po śmierci Sowińskiego sytuacja Kasi może się paradoksalnie uspokoić. Sowiński wiedział o fałszerstwie i szantażował kobietę, ale po jego zabójstwie nie będzie już w stanie zdradzić jej tajemnicy. Anka (Katarzyna Russ) również wycofała się z życia Kasi, a Aneta, która zna prawdę, nadal milczy. To oznacza, że ani Mariusz, ani Jakub nie poznają prawdy o ojcostwie. Sekret jednak nie znika. Nadal istnieje i w każdej chwili może wrócić jako zagrożenie dla Kasi.

Kasia z Mariuszem i Jakub z Martyną nagle się zaprzyjaźnią?

W tym samym czasie Jakub zacznie zbliżać się do Martyny. Lekarka i detektyw, którzy początkowo się przyjaźnili, pójdą na randkę. Na razie nie wiadomo, czy przerodzi się to w trwały związek, ale ich relacja wyraźnie zacznie zmierzać w stronę czegoś więcej. Dlatego nowe zdjęcie opublikowane przez Paulinę Lasotę oraz resztę aktorów może być interesującą wskazówką.

Aktorka pozuje razem z Mateuszem Mosiewiczem, Krzysztofem Kwiatkowskim i Magdaleną Turczeniewicz, a podpis brzmi: „Znajdź 5 różnic ;-) P.S. Lubimy się🤷🏼‍♂️”

Fotografia nie jest oczywiście potwierdzeniem serialowych par. Trudno jednak nie zauważyć, że układ Kasi i Mariusza oraz Jakuba i Martyny pasuje do tego, co zacznie dziać się w kolejnych odcinkach. Możliwe więc, że Kasia rzeczywiście pozostanie przy Mariuszu, podczas gdy Jakub będzie próbował ułożyć sobie życie z Martyną. Największy paradoks tej historii polega jednak na czymś innym, bo Jakub może być z inną kobietą, nie wiedząc, że wychowuje jego biologiczną córkę, a Mariusz może nadal wierzyć, że jest jej ojcem. Tajemnica Kasi pozostanie więc żywa, nawet jeśli na jakiś czas przestanie być zagrożona.

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