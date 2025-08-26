M jak miłość. Córka ukochanej Artura przyjedzie za nim do Grabiny! Elsa Meyer przed śmiercią nie powiedziała Rogowskiemu o dziecku- ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Artur po śmierci dawnej ukochanej w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach dowie się, że ma córkę?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Marek (Tomasz Traczyński) przekaże Arturowi tragiczną wiadomość o śmierci Elsy Meyer, która zginie w wyniku odniesionych obrażeń w trakcie wypadku w Niemczech. I to wstrząśnie Rogowskim tym bardziej, że kobieta będzie jego dawną ukochaną sprzed lat, z którą nawet wdał się w romans, jednak ten szybko się skończył, gdy Elsa niespodziewanie zniknęła i zerwała ich kontakt.

Oczywiście, wówczas mąż Marysi nie poznał motywów takiego działania Meyer, ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej te dość prędko wyjdą na jaw, gdyż już tuż po jej śmierci Artur odbierze tajemniczy telefon. A następnie stanie się świadkiem szokującej wizyty!

Córka Elsy Meyer przyjedzie za Rogowskim do Grabiny w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach z Arturem skontaktuje się córka zmarłej Elsy, o której istnieniu do tej pory Artur nie będzie miał żadnego pojęcia? Bardzo możliwe, że to właśnie ona wykona połączenie, jednak nie będzie mieć na tyle odwagi, aby cokolwiek powiedzieć. I nic dziwnego, gdyż przecież w ogóle nie będzie znać Rogowskiego, który do tej pory w żaden sposób przecież nie uczestniczył w jej życiu!

Ale czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to się zmieni? Wiele na to wskazuje, gdyż jak ujawnił ZWIASTUN nowego sezonu córka Elsy Meyer jednak się odważy i zrobi pierwszy krok w kierunku poznania swojego możliwego biologicznego ojca! A to dlatego, że córka zmarłej ukochanej Artura odszuka go w Polsce i zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków, gdzie będzie mieszkał!

- Szukam Artur Rogowski - powie córka Elsy Meyer z wyraźnie słyszanym niemieckim akcentem.

Jak potoczą się dalsze losy córki Elsy Meyer i jej dawnego ukochanego w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

I w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach córka Elsy Meyer go odszuka, bo oczywiście trafi pod właściwy adres, dzięki czemu w końcu dojdzie do jej spotkania z Arturem! Czy kobieta wyzna mu, że jest jego córką i potwierdzi, że to właśnie z powodu niespodziewanej ciąży jej matka wyjechała i zerwała z nim kontakt, nic mu o niej nie mówiąc?

I jak w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej na jej przyjazd zareaguje Artur? Oczywiście, początkowo będzie bardzo zaskoczony wizytą, a przede wszystkim istnieniem córki Elsy, o której nie będzie miał pojęcia. I to tak bardzo jak śmiercią dawnej ukochanej, która równie mocno go poruszy, co widok jej dziecka! Ale co zrobi, gdy pierwszy szok minie? Czy faktycznie potwierdzi się, że jest ona nieślubną córką Artura? Czy rodzina Rogowskich powiększy się, a mąż Marysi postanowi być obecny w jej życiu i po śmierci jej matki nadrobić stracony czas? Przekonamy się już niebawem!