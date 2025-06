M jak miłość

M jak miłość. Chrzciny dziecka Franki i Pawła? Fani snują domysły co to za impreza u Zduńskich - ZDJĘCIA

Będą chrzciny synka Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek) w nowym sezonie "M jak miłość"?! Widzowie snują teorie co do ważnego święta, w którym wezmą udział Zduńscy. Już w minionych odcinkach "M jak miłość" stryj Gutowski (Piotr Majerczyk) nawiązał do planów góralki, której zaczął doradzać zorganizowanie chrzcin "z pompą". I owszem, taka impreza prawdopodobnie dojdzie do skutku, ale czy na zasadach stryja?! Co to za impreza, w której wezmą udział Franka z Pawłem? Wyjaśniamy, co się wydarzy.