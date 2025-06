M jak miłość. Tak będzie wyglądał ślub Kamy i Marcina! Wielkie święto u Chodakowskich - ZDJĘCIA

Ślub Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"

Wszystko wskazuje na to, że Kama z Marcinem dość szybko sformalizują związek. Po nietypowych zaręczynach, podczas których to Ślązaczka klęknęła przed Chodakowskim i zaproponowała małżeństwo, przyjdzie czas na planowanie najważniejszego dnia. Jeśli ktoś myślał, że wątek narzeczeństwa Chodakowskiego będzie przedłużany, prawdopodobnie mocno się pomyli. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Marcin i Kama pobiorą się całkiem niedługo... Nie będą zwlekać i chociaż nie ma mowy o ślubie kościelnym, ponieważ detektyw rozwiódł się z Izą (Adriana Kalska), ślub cywilny wchodzi jak najbardziej w grę. I właśnie to wydarzenie czeka widzów "M jak miłość" w kolejnych odcinkach po wakacjach.

Oni pojawią się na ślubie Kamy i Marcina

W tak ważnym dniu jak ślub Kamy i Marcina z "M jak miłość" nie może zabraknąć ich bliskich. Aktorzy i aktorki z "M jak miłość" chętnie podzielili się relacjami z planu na swoich kontach w mediach społecznościowych. Chociaż nikt nie napisał wprost, że chodzi o ślub Kamy i Marcina, wielu fanów po prostu to wie. Mało tego, odświętne ubranie Chodakowskiego daje do myślenia, a na jednej z relacji na Instagramie można dostrzec kawałek sukni ślubnej.

Małgorzata Pieczyńska, Katarzyna Cichopek, Marcin Mroczek oraz Rafał Mroczek z chęcią nagrali obszerne relacje z planu "M jak miłość", uchylając rąbek tajemnicy z tego, jak będzie wyglądała wyjątkowa impreza u Chodakowskich. Wszystkie zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii!

Zdradzamy, że podczas ślubu Kamy i Marcina nie zabraknie m.in. dzieci Chodakowskiego, Aleksandry z Erwinem (Andrzej Dopierała), Kingi z Piotrkiem, Pawła z Franką (Dominika Kachlik), Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), Anety (Ilona Janyst) z Olkiem (Maurycy Popiel) i Ani (Alina Szczegielniak).

Ważna impreza u Chodakowskich z "M jak miłość"

Chociaż żadna z gwiazd nie potwierdziła wprost, że odświętne stroje i szerokie uśmiechy są bezpośrednio powiązane z nagrywaniem scen ślubu Kamy i Marcina do kolejnego sezonu "M jak miłość", wszystko wskazuje na to, że "ważna impreza u Chodakowskich" to właśnie ślub! Fani wątku Kamy z Marcinem na pewno będą zadowoleni, że detektyw układa sobie życie. Nowy sezon "M jak miłość" przyniesie wiele niespodzianek.