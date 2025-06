M jak miłość. Bronił Martyny i jej doradzał, a teraz stanie po stronie Święcickiego na procesie Magdy. Ten adwokat to niezłe ziółko - ZDJĘCIA

Adwokat Święcickiego może nieźle namieszać w nowym sezonie "M jak miłość"

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach ruszy proces Magdy przeciwko Święcickiemu. Podły sąsiad "polował" na Budzyńską, chcąc ją skrzywdzić. I prawie mu to wyszło, ale popełnił kilka błędów. Za pierwszym razem, kiedy chciał zepchnąć Magdę ze skarpy, pomylił osoby i przypadkowo zaatakował Julię (Marta Chodorowska). To jednak nie otrzeźwiło jego morderczych zapędów. Drugi atak przypuścić w siedlisku w Grabinie. Zaczaił się na żonę Andrzeja od tyłu i tylko nagłe pojawienie się Malickiej w pobliżu i jej natychmiastowa reakcja sprawiły, że złoczyńca uciekł. Miał zamaskowaną twarz, więc początkowo nie było wiadomo, kto jest napastnikiem. Na szczęście działania Andrzeja, Marcina (Mikołaj Roznerski) i policji sprawiły, że sprawa stała się jasna, a Święcicki stanie przed sądem.

W nowym sezonie "M jak miłość" adwokatem mężczyzny zostanie osoba, którą widzowie mogą już kojarzyć. Adwokat podejmie się obrony Święcickiego, co jednocześnie stawia go po przeciwnej stronie do Budzyńskich. Czy istnieje możliwość, że Magda ucierpi jeszcze bardziej i nie wskóra sprawiedliwego wyroku? To zależy od działań i skuteczności wspomnianego adwokata.

Adwokat Święcickiego to były pomocnik Martyny

Zdradzamy, że adwokat Święcickiego pojawił się na ekranie w poprzednich odcinkach "M jak miłość". Miało to miejsce w okresie dużych problemów Martyny, kiedy dopiero poznawała się z Marcinem. Chodakowski cierpiał wówczas na amnezję, a Wysocka pozwoliła mu mieszkać u siebie w leśniczówce. Początkowo zachowywali w stosunku do siebie dystans, a lekarka nie chciała mówić, że wykonywała swoje obowiązki po pijaku, więc grozi jej zakaz wykonywania zawodu.

Problem z alkoholem był mocno widoczny, a Martyna cierpiała po stracie męża. Kiedy Jerzy umarł, Wysocka popłynęła w nałóg, zaniedbywała lekarskie obowiązki i przyjmowała pacjentów będąc pod wpływem... Izba lekarska zajęła się sprawą. W tamtym czasie problemem Martyny zajmował się adwokat. Jest to ta sama osoba, która będzie bronić Święcickiego.

Adwokat wspierał Martynę w walce o siebie

Adwokat Wysockiej wiele razy próbował się do niej dodzwonić, namawiał ją, by stawiała się na komisji lekarskiej, by nie poddawała się w walce o swój zawód. Raz nawet osobiście przyjechał do leśniczówki. Wówczas wszystko wskazywało na to, że mężczyzna to empatyczny człowiek. Czy w stosunku do Święcickiego i jego brutalne ataki na Magdę pokaże inną twarz? To się jeszcze okaże.