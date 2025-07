M jak miłość. Barbara najbardziej kocha Basię. Połowa z jej wnuczek zniknęła - co się z nimi dzieje? - ZDJĘCIA

Barbara wybacza Basi wszystko w serialu „M jak miłość”

W poprzednim sezonie „M jak miłość” Marysia (Małgorzata Pieńkowska) uznała, że nowa psychoterapeutka w przychodni, Judyta (Paulina Chruściel), poskromi buntownicze zapędy Basi. Jej zachowanie ciągle się pogarszało, ale ostatecznie do terapii nie doszło, chociaż Rogowska wagarowała i miała kłopoty w szkole. To Barbara sprawiła swoim łagodnym wpływem na wnuczkę, że problemy się skończyły. Tylko z nią Basia nigdy nie była skonfliktowana. Są sobie bardzo bliskie. Być może Mostowiakowa widzi w niej samą siebie sprzed lat…? W nowym sezonie dziewczyna – która jest z Michałem (Igor Pawłowski) – być może zakocha się w Kacprze (Bartosz Ziewiec).

Ania – wnuczka, która już nie wróci na stałe do „M jak miłość”

Ania to drugie dziecko Marty (Dominika Ostałowska) i Norberta (Mariusz Sabiniewicz) Wojciechowskich. Przeszła sporą przemianę i z grzecznej, ułożonej dziewczynki, na skutek problemów psychicznych, zamieniła się w utrapienie dla matki - zaczęła pić i ćpać. Na początku ubiegłego roku wprowadziła się do mieszkania w Warszawie z inną studentką i przestała się pojawiać na ekranie. Zobaczyliśmy ją jeszcze tylko na ślubie Marty i Jacka (Robert Gonera). Gabriela Świerczyńska nie gra w żadnym serialu – mieszka i studiuje w Holandii.

Natalka – przybrana wnuczka policjantka w „M jak miłość”

Natalka jest pierwszą adoptowaną córką Hanki (Małgorzata Kożuchowska) i Marka (Kacper Kuszewski) i przybraną wnuczką Barbary. Po powrocie z córką Hanią (Wiktoria Basik) z Australii pracuje w komisariacie w Grabinie i… nieustająco irytuje część widzów. Tę część, która ma jej za złe miłość do Bartka (Arkadiusz Smoleński), choć jest to już sprawa zakończona, a on sam, wcale przez nią nieproszony, opiekuje się czasem dziewczynką. Zobaczymy, czy w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach Natalkę i Adama (Patryk Szwichtenberg) wreszcie połączy uczucie.

Ula – druga przybrana wnuczka w „M jak miłość”

Drugą przybraną wnuczką Barbary jest Ula (Iga Krefft). Hanka i Marek adoptowali ją po Natalce, z którą dziewczynka zaprzyjaźniła się w domu dziecka. Wyszła za mąż za Bartka, a potem odcięła się od Mostowiaków, wyjeżdżając do Australii, gdzie ponoć wstąpiła do sekty. Jej rozwód z Lisieckim był koszmarem – praktycznie po nim całkowicie odcięła go od ich przybranej córki Kalinki (Oliwia Kępka). Nawet Barbara ją potępiła. Iga Krefft już nie wróci do „M jak miłość”. Zajęła się muzyką – komponuje i występuje jako Ofelia.