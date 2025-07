M jak miłość. Barbara dzięki Basi odzyskała przyjaciela! Tak się potoczą losy Mostowiakowej i Jana - ZDJĘCIA

Co czeka Barbarę Mostowiak w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach?

Tuż przed przerwą w emisji "M jak miłość" przeznaczenie znów połączyło Barbarę Mostowiak z dawnym przyjacielem, Janem Mokrzyckim, samotnym seniorem, który mieszka we wsi Jonkowo, nieopodal Grabiny. Przez ponad 70 lat Barbara nie miała pojęcia, czy Jan żyje, co się z nim dzieje, jak potoczyły się jego losy. Chociaż Grabinę od Jonkowo dzieli niewielka odległość, Mostowiakowa nie utrzymywała z Jankiem żadnych kontaktów. Aż za sprawą Basi los pozwolił Barbarze znów spotkać Jana.

Wojciech Duryasz do obsady "M jak miłość" wrócił po 10. latach. Kiedyś pojawił się w wątku Marcina (Mikołaj Roznerski) jako lekarz, profesor Dębicki, który ratował Szymka (Staś Szczypiński) po porodzie. Teraz Duryasz wciela się w postać przyjaciela Barbary ze szkoły.

Ostatni odcinek "M jak miłość" z udziałem Jana, stał się jednocześnie zapowiedzią tego, że Barbara odzyska kiedyś tak jej bliskiego mężczyznę. Chory na serce Jan był o krok od śmierci, ale uratowali go Basia i jej nowy kolega Kacper (Bartosz Ziewiec). Dzięki bohaterskiej akcji w lesie, nastolatki ocaliły Janowi życie. A kiedy Barbara pojechała do Jana do szpitala do Gródka, wystarczyło jedno spojrzenie, by powróciły piękne wspomnienia z dzieciństwa i wczesnej młodości.

Tak potoczą się losy Barbary i Jana w "M jak miłość" jesienią

Na pewno w sezonie "M jak miłość" jesienią rozwinie się przyjaźń, która przed laty połączyła Barbarę z Janem. Już po wyjściu Mokrzyckiego ze szpitala, seniorka rodu Mostowiaków odwiedziła go w Jonkowie. Przekonała się, jak bardzo jest samotny i jak bardzo potrzebuje mieć obok siebie życzliwą, ciepłą osobą. Właśnie taką jak Barbara. Właśnie wtedy Jan zaproponował Mostowiakowej wspólny wyjazd do sanatorium, by towarzyszyła mu podczas leczenia i kuracji, dzięki której dojdzie do siebie.

Dzięki tym zapowiedziom i najnowszym zdjęciom z planu następnego sezonu "M jak miłość" możemy się domyślać, że Jan zostanie w życiu Barbary na dłużej. I to wszystko dzięki wnuczce Basi.

Karina Woźniak udostępniła zdjęcie z Teresą Lipowską zza kulis "M jak miłość", więc nie ma wątpliwości, że nie zabraknie wątku Barbary, Basi, a także Jana.

Nie ma "M jak miłość" bez Teresy Lipowskiej

Nowe odcinki "M jak miłość" z Barbarą pojawią się w TVP już od września i scenarzyści serialu postarali się, by postać Teresy Lipowskiej w wielu sytuacjach wysuwała się na pierwszy plan. Udowadniając tym samym, że nikt nie jest w stanie zastąpić Barbary, że bez Lipowskiej nie ma ekranowej rodziny Mostowiaków i "M jak miłość".