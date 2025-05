M jak miłość

M jak miłość. Aneta, Kama i jej siostra będą nierozłączne w nowym sezonie? Tak się rozwinie ich przyjaźń - ZDJĘCIA

Przed finałem sezonu "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) zaprzyjaźniła się z Kamą (Michalina Sosna), a Ania (Alina Szczegielniak) to jedyna siostra Ślązaki, którą bardzo kocha. Wszystkie trzy bohaterki spotkały się na planie "M jak miłość", by nagrywać sceny do nadchodzących odcinków. Widać wyraźnie, że serialowe siostry czują się swobodnie w towarzystwie hardej i nieustępliwej Anety. Czy to początek wspólnej przyjaźni? W kolejnym sezonie "M jak miłość" znów wiele się wydarzy, więc wsparcie bliskich kobiet jest ważne.