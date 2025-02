Kama odejdzie z M jak miłość? Widzowie wkrótce zobaczą ją w nowej roli!

M jak miłość, odcinek 1850: Kama nie wezwie pomocy do tracącej przytomność Martyny. Zadzwoni gdzie indziej

Koniec Kamy w "M jak miłość"? Zobaczymy ją w nowej roli!

Na wstępie uspokajamy, odejście Kamy z "M jak miłość" nie zostało potwierdzone, więc fani wciąż mogą liczyć, że ich ulubiona bohaterka nie zniknie z serialu na dobre. Nowa rola Michaliny Sosny z pewnością wpłynie na jej grafik zawodowy, ale nie oznacza to, że automatycznie Kama pożegna się z widzami.

Nowe wyzwanie dla Michaliny Sosny! Jak wpłynie na jej rolę w "M jak miłość"?

Michalina Sosna od niemal dwóch lat wciela się w Kamę - postać, która od początku wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Relacja tancerki z detektywem Marcinem Chodakowskim miała swoje wzloty i upadki, a ostatnie odcinki pokazały, jak wielką walkę Kama stoczyła o ukochanego, gdy ten stracił pamięć i nie potrafił odnaleźć się w swoim dawnym życiu.

Teraz jednak na horyzoncie pojawiło się nowe zawodowe wyzwanie dla Michaliny Sosny. Już wkrótce zobaczymy ją jako prowadzącą 8. edycji "The Voice Kids", co oznacza intensywny czas pełen nowych obowiązków. Czy to wpłynie na jej obecność w "M jak miłość"? Czy scenarzyści przygotują dla Kamy chwilowe odejście, czy może widzowie nawet nie poczują różnicy? Pytań jest mnóstwo, ale odpowiedzi na razie brak!

Kama i Marcin rozstaną się w "M jak miłość"? Fani spekulują!

Fani spekulują, że twórcy mogą postawić na scenariusz, w którym Kama wyjedzie na jakiś czas, ale wróci gdy relacja z Marcinem się ustabilizuje. Nie brakuje też teorii, że jej postać może zostać wciągnięta w całkiem nową intrygę, przez co stanie się jeszcze bardziej kluczową bohaterką serialu. Jedno jest pewne, niespodzianek nie zabraknie!