Jubileusz M jak miłość. 25 lat ulubionego serialu Polaków! Największe gwiazdy wzięły udział w specjalnej sesji – ZDJĘCIA, WIDEO

Jubileusz „M jak miłość” i piękna sesja zdjęciowa

Produkcja serialu „M jak miłość” przygotowała specjalną sesję zdjęciową z okazji zbliżającej się 25. rocznicy emisji pierwszego odcinka - 4 listopada 2000 roku. Wzięli w niej udział m.in. Katarzyna Cichopek, Marcin Mroczek, Dominika Kachlik, Rafał Mroczek, Iwona Rejzner, Arkadiusz Smoleński, Melania Grzesiewicz, Marcin Bosak i Hanna Turnau. Na oficjalnym profilu „M jak miłość” na Instagramie posypały się komentarze i gratulacje:

- Gratulacje sukcesu, wszystkiego, 100 LAT m jak miłość ❤️❤️❤️

- 25 lat MjM, a wy się nie zmieniacie i dalej jesteście piękni i młodzi! 😍❤️🔥

- Kawał historii! Pamiętam pierwsze odcinki M jak miłość ❤️

- Mój ukochany serial ❤️❤️

- Uwielbiam M jak miłość, oglądam od pierwszego odcinka, jako mała dziewczynka siedziałam i oglądałam, a teraz oglądam że swoją córką 😍

- Od samego początku oglądam ten serial, wcześniej oglądałam go razem z moją mamą i komentowałyśmy i przeżywałyśmy wszystko razem. Teraz niestety oglądam sama, ale mam wrażenie, że ona jest razem ze mną😢😢

- Całe moje dzieciństwo ❤️🔥😍

Zmiany w obsadzie „M jak miłość” w jubileuszowym 25. sezonie

W jubileuszowym sezonie „M jak miłość" nie zobaczymy już Marty (Dominika Ostałowska), która po ślubie z Jackiem (Robert Gonera) wyjechała do Włoch. Nie pojawi się też Basia (Gabriela Raczyńska) i jej chłopak Jasiek (Stanisław Dusza) – wyjechali do Londynu. Wróci za to niebezpieczna Ola (Justyna Karłowska) – ta postać już pojawiła się przed końcem ostatniego sezonu. Zobaczymy też znowu Mateusza Mostowiaka, ale w nowym wydaniu - Rafała Kowalskiego. On także zaprezentował się widzom jeszcze w ubiegłym sezonie.

Oglądalność „M jak miłość” znowu spadła

Coraz mniej i mniej widzów ogląda serial „M jak miłość”. Scenarzyści powinni się postarać o ciekawe wątki, by zatrzymać ten niepokojący trend. Trudno nie zauważyć, że brak inwencji przekłada się na schematyczne pomysły z wciąż nowymi zdradami i kryzysami w dobrych związkach, co nie podoba się widzom. Jak donoszą Wirtualne Media, średnio 2,6 mln widzów oglądało ostatni sezon - o 120 tys. mniej niż rok wcześniej. Najpopularniejszym odcinkiem był ten wyemitowany we wtorek 1 kwietnia. To w nim Julia (Marta Chodorowska) uratowała życie Magdzie (Anna Mucha), kiedy zaatakował ją Święcicki (Artur Paczesny). Ostatni sezon „M jak miłość” był najkrótszym w historii.