Klan, odcinek 4688: Miłosz bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Bożenką

Redakcja se.pl
2026-03-27 9:21

Nadchodzi 4688. odcinek serialu Klan, a w nim czeka nas prawdziwa dawka przedświątecznego zamieszania! Jedna z postaci po rodzinnej sprzeczce, zamiast wrócić do domu, przez pomyłkę wyląduje aż w czeskiej Pradze. Tymczasem u Lubiczów misterny plan uniknięcia towarzystwa natrętnego sąsiada przy wielkanocnym stole może spalić na panewce przez jedno nieopatrznie rzucone zdanie.

Mężczyzna w szarym swetrze z krótkimi, ciemnymi włosami i brodą, patrzący w bok z otwartymi ustami, w tle lampa studyjna. Zdjęcie przedstawia Miłosza, który bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Bożenką w serialu Klan, o czym można przeczytać na Super Seriale.

i

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe Mężczyzna w szarym swetrze z krótkimi, ciemnymi włosami i brodą, patrzący w bok z otwartymi ustami, w tle lampa studyjna. Zdjęcie przedstawia Miłosza, który bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Bożenką w serialu "Klan", o czym można przeczytać na Super Seriale.

Emocje wokół rodziny Lubiczów nie słabną, a ostatni odcinek "Klanu" dostarczył nam kilku niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych przetasowań. Po nagłym wyjeździe Bożenki do siostry w Hamburgu, Grażynka z pełnym zrozumieniem przyjęła jej decyzję i sama zaczęła planować świąteczny wyjazd z dziećmi do Miłoszewa. W międzyczasie Kubuś, nękany wiadomościami przez matkę, zgodził się na spotkanie, ale postawił jej twardy warunek. Nie zabrakło też komicznych perypetii, gdy powrót seniorów z sanatorium zakończył się kłótnią, w wyniku której Szczepan przez pomyłkę trafił do pociągu jadącego do Pragi. Dzień zakończył się wizytą Miłosza, który w obliczu sytuacji zaproponował, że już teraz zabierze dzieci do dziadków. Wygląda na to, że przedświąteczne zamieszanie dopiero się rozkręca, więc czego możemy spodziewać się w kolejnych odsłonach sagi rodu Lubiczów?

"Klan" odc. 4688 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Michał odbierze z lotniska Szczepana, którego powrót do domu po kłótni z Edkiem skomplikował się przez pomyłkę, w wyniku której trafił aż do czeskiej Pragi. Wanda będzie próbowała nakłonić męża do przeprosin, jednak ten pozostanie nieugięty w swoim postanowieniu. Na szczęście Szczepan sam postanowi załagodzić spór i odwiedzi ich jeszcze tego samego dnia. W tym czasie u Kazuniów trwają świąteczne przygotowania, a Miłosz bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z Bożenką przez Kasię. Tymczasem u Lubiczów plany wyjazdowe Pawełka i Toli zostają odwołane, a niezręczna sytuacja z sąsiadem Skoczkiem przybiera na sile, gdy Pawełek nieświadomie wspomina o śniadaniu wielkanocnym u Bolka.

"Klan" odc. 4688 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają sporo emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, dlatego warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych perypetii. Emisja premierowego, 4688. odcinka serialu "Klan" zaplanowana jest na piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od 1997 roku gości w domach widzów, przedstawiając codzienne perypetie wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Serial niezmiennie przyciąga przed ekrany, opowiadając o uniwersalnych problemach, radościach i wyzwaniach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiły, że losy bohaterów śledzimy z niesłabnącym zainteresowaniem od lat. W obsadzie tej kultowej produkcji występują znani i lubiani aktorzy:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

