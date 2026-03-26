Klan, odcinek 4687: Kubuś zgadza się na spotkanie z matką, ale stawia jeden warunek - kobieta musi przestać go nękać

Ostatni odcinek "Klanu" dostarczył widzom prawdziwej mieszanki emocji, od rodzinnych niepokojów po miłosne rozterki i zaskakujące żarty. W sercowych labiryntach pogubiła się Judyta, która po randce z dawną miłością, mimo chwilowego zwątpienia i chęci powrotu do męża, ostatecznie zgodziła się na kolejne spotkanie ze Zbyszkiem. Równocześnie Mariusz z satysfakcją poinformował Joannę, że Kuba nie chce mieć z nią kontaktu, a za namową Patrycji postanowił uprzedzić o tym syna. Nieco lżejszy ton wprowadził primaaprilisowy żart Agaty, który na równe nogi postawił zaniepokojonego Gustawa. Największy niepokój zasiało jednak nagłe zniknięcie Bożenki, które skłoniło Grażynkę do myśli o zgłoszeniu sprawy na policję, lecz w ostatniej chwili pojawił się telefon od Kasi z informacjami o siostrze. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma pytaniami i narastającym napięciem, więc co przyniesie kontynuacja tych wątków?

"Klan" odc. 4687 - streszczenie

Grażynka prowadzi rozmowę telefoniczną z Bożenką, która dzień wcześniej niespodziewanie wyjechała do swojej siostry. Zapewnia córkę, że nie ma do niej pretensji i w pełni rozumie jej potrzebę zdystansowania się od problemów. W związku z tym, że Bożenka będzie teraz w Hamburgu z Kasią, Grażynka wpada na pomysł, aby spędzić święta z dziećmi w Miłoszewie. Tymczasem Mariusz stara się dowiedzieć od syna, czy nadal nie chce spotkać się z matką, która nieustannie zasypuje go wiadomościami. Kubuś zgadza się na spotkanie, ale stawia jeden warunek – kobieta musi przestać go nękać. W innym miejscu Michał jest w drodze powrotnej z sanatorium z trzema seniorami, jednak podróż komplikuje kłótnia, w wyniku której Szczepan, mając dość towarzystwa pułkownika, postanawia wrócić do Warszawy pociągiem, lecz przez pomyłkę trafia do Pragi. Na koniec dnia do Grażynki przyjeżdża Miłosz, który pyta o nagły wyjazd Bożenki i proponuje, że zabierze dzieci do dziadków już dzisiaj, na co Grażynka i Leopold wyrażają zgodę.

"Klan" odc. 4687 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani rodziny Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych perypetii na Sadybie. Premierowa emisja 4687. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji i najdłużej emitowana telenowela, która od 1997 roku gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o codziennych losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, ukazując ich radości, smutki oraz wyzwania, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Widzowie pokochali tę produkcję za autentyczność, ciepło bijące od bohaterów i poruszanie uniwersalnych, rodzinnych tematów w przystępny sposób. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: