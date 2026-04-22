"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 279

Ferit sprowadza poszkodowaną Diyar do swojej rezydencji, aby zapewnić jej ochronę, co budzi wyraźną niechęć wśród domowników. Z kolei Seyran poddaje w wątpliwość słowa poszkodowanej kobiety. Dziewczyna znajduje konkretne dowody, które wykluczają udział Sinana w zbrojnym ataku. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się z Halisem, od którego otrzymuje cenne rady dotyczące dalszego postępowania.

Tymczasem Ferit i Abidin przygotowują ryzykowną pułapkę na Sinana. Ich plan zakłada porwanie Ayli, matki mężczyzny, która ma odegrać rolę przynęty. Ferit, w chwili szczerości, składa Seyran obietnicę. Deklaruje, że gdy zagrożenie ze strony Sinana zostanie ostatecznie zażegnane, ich ścieżki znów się zejdą, co daje jej wiarę w powrót do dawnych relacji.

Gdzie i kiedy oglądać 279. odcinek serialu Złoty chłopak? Emisja na TVP1

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na kanale TVP1. Odcinki są nadawane od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premierę 279. epizodu zaplanowano na środę, 29 kwietnia 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się ogromnych emocji, nieprzewidywalnych zwrotów akcji oraz skomplikowanych rodzinnych intryg. Regularna emisja umożliwia codzienne obserwowanie losów Ferita, Seyran, Sinana oraz innych postaci.

Obsada tureckiego serialu Złoty chłopak

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı

w roli Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

grający Ferita Korhana Çetin Tekindor wcielający się w Halisa Korhana

wcielający się w Halisa Korhana Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

w roli İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu grająca Gülgün Korhan

grająca Gülgün Korhan Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

wcielający się w Abidina Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ w roli Sultan

w roli Sultan Öznur Serçeler grająca Asuman Korhan

grająca Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları wcielający się w Kazıma Şanlı

wcielający się w Kazıma Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay w roli Latifa

w roli Latifa Selen Özbayrak grająca Dicle

grająca Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę

wcielający się w Tekina Kayę Binnur Kaya jako Nükhet

