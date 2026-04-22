"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 279
Ferit sprowadza poszkodowaną Diyar do swojej rezydencji, aby zapewnić jej ochronę, co budzi wyraźną niechęć wśród domowników. Z kolei Seyran poddaje w wątpliwość słowa poszkodowanej kobiety. Dziewczyna znajduje konkretne dowody, które wykluczają udział Sinana w zbrojnym ataku. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się z Halisem, od którego otrzymuje cenne rady dotyczące dalszego postępowania.
Tymczasem Ferit i Abidin przygotowują ryzykowną pułapkę na Sinana. Ich plan zakłada porwanie Ayli, matki mężczyzny, która ma odegrać rolę przynęty. Ferit, w chwili szczerości, składa Seyran obietnicę. Deklaruje, że gdy zagrożenie ze strony Sinana zostanie ostatecznie zażegnane, ich ścieżki znów się zejdą, co daje jej wiarę w powrót do dawnych relacji.
Gdzie i kiedy oglądać 279. odcinek serialu Złoty chłopak? Emisja na TVP1
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na kanale TVP1. Odcinki są nadawane od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premierę 279. epizodu zaplanowano na środę, 29 kwietnia 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się ogromnych emocji, nieprzewidywalnych zwrotów akcji oraz skomplikowanych rodzinnych intryg. Regularna emisja umożliwia codzienne obserwowanie losów Ferita, Seyran, Sinana oraz innych postaci.
Obsada tureckiego serialu Złoty chłopak
Na ekranie pojawiają się między innymi:
- Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor wcielający się w Halisa Korhana
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu grająca Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ w roli Sultan
- Öznur Serçeler grająca Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları wcielający się w Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay w roli Latifa
- Selen Özbayrak grająca Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
- Binnur Kaya jako Nükhet