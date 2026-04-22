Złoty chłopak, odcinek 279: Ferit szykuje porwanie Ayli. Wszystko po to by schwytać Sinana

W minionym epizodzie (278) widzowie obserwowali dramatyczne następstwa postrzelenia Diyar, która o ten brutalny atak od razu obwiniła Sinana. Sytuacja ta postawiła wszystkich członków rodziny w najwyższej gotowości. Jednocześnie Betul i Tayfun zaczęli knuć intrygę związaną z fałszowaniem wyników badań DNA. Z kolei Ferit wpadł w potężny gniew, gdy dowiedział się o decyzji ojca, który postanowił nadać nowemu potomkowi imię Fuat.

"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 279

Aby zagwarantować poszkodowanej Diyar pełne bezpieczeństwo, Ferit postanawia umieścić ją w posiadłości, co wywołuje wyraźny opór wśród pozostałych domowników. Seyran podchodzi jednak niezwykle sceptycznie do relacji rannej dziewczyny i odkrywa racjonalne przesłanki wykluczające winę Sinana. O swoich wnioskach opowiada Halisowi, a ten dzieli się z nią bardzo cennymi wskazówkami dotyczącymi dalszego rozegrania sprawy.

Równolegle Ferit oraz Abidin dopracowują radykalny plan dopadnięcia Sinana, zamierzając uprowadzić jego matkę, Aylę, by posłużyła im za żywą przynętę. W przypływie ogromnych emocji Ferit składa Seyran poważną deklarację. Zapewnia ją, że gdy tylko uda się zneutralizować zagrożenie ze strony wroga, oboje znów do siebie wrócą, co daje jej silną nadzieję na wskrzeszenie ich relacji.

"Złoty chłopak" - Kiedy i gdzie oglądać serial

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie oglądać na kanale TVP1, gdzie nadawana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Telewizyjna premiera 278. odcinka, w którym nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i zawiłych intryg, zaplanowana została na środę, 29 kwietnia 2026 roku. Codzienne emisje pozwalają widzom na bieżąco analizować skomplikowane losy Ferita, Seyran oraz Sinana.

"Złoty chłopak" – Obsada tureckiej telenoweli

Na ekranie w głównych i drugoplanowych rolach pojawia się szeroka plejada znanych gwiazd tureckiej telewizji. W produkcji występują między innymi:

Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor odgrywający Halisa Korhana

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu wcielająca się w İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar w roli Şefiki

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay wcielający się w Latifa

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya odgrywająca Nükhet