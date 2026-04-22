Złoty chłopak, odcinek 279: Ferit szykuje porwanie Ayli. Wszystko po to by schwytać Sinana

W minionym epizodzie (278) widzowie obserwowali dramatyczne następstwa postrzelenia Diyar, która o ten brutalny atak od razu obwiniła Sinana. Sytuacja ta postawiła wszystkich członków rodziny w najwyższej gotowości. Jednocześnie Betul i Tayfun zaczęli knuć intrygę związaną z fałszowaniem wyników badań DNA. Z kolei Ferit wpadł w potężny gniew, gdy dowiedział się o decyzji ojca, który postanowił nadać nowemu potomkowi imię Fuat.
"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 279
Aby zagwarantować poszkodowanej Diyar pełne bezpieczeństwo, Ferit postanawia umieścić ją w posiadłości, co wywołuje wyraźny opór wśród pozostałych domowników. Seyran podchodzi jednak niezwykle sceptycznie do relacji rannej dziewczyny i odkrywa racjonalne przesłanki wykluczające winę Sinana. O swoich wnioskach opowiada Halisowi, a ten dzieli się z nią bardzo cennymi wskazówkami dotyczącymi dalszego rozegrania sprawy.
Równolegle Ferit oraz Abidin dopracowują radykalny plan dopadnięcia Sinana, zamierzając uprowadzić jego matkę, Aylę, by posłużyła im za żywą przynętę. W przypływie ogromnych emocji Ferit składa Seyran poważną deklarację. Zapewnia ją, że gdy tylko uda się zneutralizować zagrożenie ze strony wroga, oboje znów do siebie wrócą, co daje jej silną nadzieję na wskrzeszenie ich relacji.
"Złoty chłopak" - Kiedy i gdzie oglądać serial
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie oglądać na kanale TVP1, gdzie nadawana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Telewizyjna premiera 278. odcinka, w którym nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i zawiłych intryg, zaplanowana została na środę, 29 kwietnia 2026 roku. Codzienne emisje pozwalają widzom na bieżąco analizować skomplikowane losy Ferita, Seyran oraz Sinana.
"Złoty chłopak" – Obsada tureckiej telenoweli
Na ekranie w głównych i drugoplanowych rolach pojawia się szeroka plejada znanych gwiazd tureckiej telewizji. W produkcji występują między innymi:
- Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor odgrywający Halisa Korhana
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu wcielająca się w İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay wcielający się w Latifa
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya odgrywająca Nükhet