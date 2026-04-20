Złoty chłopak, odcinek 277. Ferit nie potrafi rozstać się z Diyar. Matka stawia sprawę jasno

Spis treści
Co wydarzyło się w 276. odcinku serialu "Złoty chłopak"?
Przypomnijmy, że w 276. odcinku Seyran i Ferit odbyli bardzo trudną rozmowę. Oboje doszli do wniosku, że ich wspólna historia ostatecznie się zakończyła, co wywołało u nich ogromny ból. W międzyczasie Suna nie wytrzymała agresywnego zachowania Abidina wobec rodziny i postawiła mu twarde warunki. Z kolei Halis, w tajemnicy przed wszystkimi, zaczął tkać intrygę mającą na celu odzyskanie pełnej kontroli nad skłóconymi bliskimi i rodzinnym majątkiem.
Streszczenie 277. odcinka serialu "Złoty chłopak". Lęk Betul i rozterki Ferita
Betul jest przerażona swoją przyszłością. Kobieta dowiaduje się, że spodziewa się syna. Choć ta wiadomość powinna teoretycznie ugruntować jej pozycję, Betul jest sparaliżowana strachem, że prawda o jej dawnych losach wkrótce ujrzy światło dzienne.
Tymczasem w relacji Suny i Abidina pojawia się światełko w tunelu. Po wielu awanturach i ciągłych pretensjach mężczyzny do rodziny, małżonkowie decydują się zakopać topór wojenny i podjąć próbę odbudowania zaufania.
Z kolei Ferit jest całkowicie sparaliżowany decyzyjnie. Młody Korhan nie jest w stanie zdobyć się na odwagę, aby zakończyć relację z Diyar, choć doskonale zdaje sobie sprawę, że jego serce bije dla kogoś innego. Widząc bierność syna, Gulgun decyduje się na poważną rozmowę. Matka uświadamia mu, że trwanie w wygodnym, ale pozbawionym uczuć związku, to powolne niszczenie samego siebie. Przekonuje go, że tylko on jest w stanie przeciąć tę toksyczną relację.
"Złoty chłopak". Kiedy i gdzie oglądać 277. odcinek?
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Najnowszy, 277. odcinek, pełen niespodziewanych obrotów spraw i rodzinnych tajemnic, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja pozwala widzom na bieżąco obserwować losy Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty bohaterów.
Obsada serialu "Złoty chłopak"
Na ekranie możemy podziwiać wielu utalentowanych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet