Złoty chłopak, odcinek 277. Ferit nie potrafi rozstać się z Diyar. Matka stawia sprawę jasno

Co wydarzyło się w 276. odcinku serialu "Złoty chłopak"?

Przypomnijmy, że w 276. odcinku Seyran i Ferit odbyli bardzo trudną rozmowę. Oboje doszli do wniosku, że ich wspólna historia ostatecznie się zakończyła, co wywołało u nich ogromny ból. W międzyczasie Suna nie wytrzymała agresywnego zachowania Abidina wobec rodziny i postawiła mu twarde warunki. Z kolei Halis, w tajemnicy przed wszystkimi, zaczął tkać intrygę mającą na celu odzyskanie pełnej kontroli nad skłóconymi bliskimi i rodzinnym majątkiem.

Streszczenie 277. odcinka serialu "Złoty chłopak". Lęk Betul i rozterki Ferita

Betul jest przerażona swoją przyszłością. Kobieta dowiaduje się, że spodziewa się syna. Choć ta wiadomość powinna teoretycznie ugruntować jej pozycję, Betul jest sparaliżowana strachem, że prawda o jej dawnych losach wkrótce ujrzy światło dzienne.

Tymczasem w relacji Suny i Abidina pojawia się światełko w tunelu. Po wielu awanturach i ciągłych pretensjach mężczyzny do rodziny, małżonkowie decydują się zakopać topór wojenny i podjąć próbę odbudowania zaufania.

Z kolei Ferit jest całkowicie sparaliżowany decyzyjnie. Młody Korhan nie jest w stanie zdobyć się na odwagę, aby zakończyć relację z Diyar, choć doskonale zdaje sobie sprawę, że jego serce bije dla kogoś innego. Widząc bierność syna, Gulgun decyduje się na poważną rozmowę. Matka uświadamia mu, że trwanie w wygodnym, ale pozbawionym uczuć związku, to powolne niszczenie samego siebie. Przekonuje go, że tylko on jest w stanie przeciąć tę toksyczną relację.

"Złoty chłopak". Kiedy i gdzie oglądać 277. odcinek?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Najnowszy, 277. odcinek, pełen niespodziewanych obrotów spraw i rodzinnych tajemnic, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja pozwala widzom na bieżąco obserwować losy Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty bohaterów.

Obsada serialu "Złoty chłopak"

Na ekranie możemy podziwiać wielu utalentowanych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

