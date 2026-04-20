Złoty chłopak, odcinek 277. Ferit nie potrafi rozstać się z Diyar. Matka stawia sprawę jasno

Joanna Dembek
2026-04-20 23:42

W rezydencji atmosfera gęstnieje. Betul dowiaduje się, że urodzi syna, ale zamiast radości, ogarnia ją potworny lęk o swoją przyszłość w rodzinie. Z kolei Ferit znalazł się w potrzasku – chociaż nie kocha Diyar, brakuje mu odwagi, by zakończyć ten związek. To zmusza Gulgun do zdecydowanych kroków. Kobieta uświadamia synowi, że trwanie w wygodnej relacji odbiera mu szansę na prawdziwe uczucie. Co jeszcze wydarzy się w 277. odcinku serialu "Złoty chłopak"? Emisja już w poniedziałek, 27 kwietnia.

Młody Ferit Korhan, z zakłopotaną miną zasłaniający twarz dłonią, rozmawia z Gulgun Korhan w tle wieczornego krajobrazu. Scena oddaje napięcie wokół rozterek Ferita, o których można przeczytać na Super Seriale.
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Co wydarzyło się w 276. odcinku serialu "Złoty chłopak"?

Przypomnijmy, że w 276. odcinku Seyran i Ferit odbyli bardzo trudną rozmowę. Oboje doszli do wniosku, że ich wspólna historia ostatecznie się zakończyła, co wywołało u nich ogromny ból. W międzyczasie Suna nie wytrzymała agresywnego zachowania Abidina wobec rodziny i postawiła mu twarde warunki. Z kolei Halis, w tajemnicy przed wszystkimi, zaczął tkać intrygę mającą na celu odzyskanie pełnej kontroli nad skłóconymi bliskimi i rodzinnym majątkiem.

Streszczenie 277. odcinka serialu "Złoty chłopak". Lęk Betul i rozterki Ferita

Betul jest przerażona swoją przyszłością. Kobieta dowiaduje się, że spodziewa się syna. Choć ta wiadomość powinna teoretycznie ugruntować jej pozycję, Betul jest sparaliżowana strachem, że prawda o jej dawnych losach wkrótce ujrzy światło dzienne.

Tymczasem w relacji Suny i Abidina pojawia się światełko w tunelu. Po wielu awanturach i ciągłych pretensjach mężczyzny do rodziny, małżonkowie decydują się zakopać topór wojenny i podjąć próbę odbudowania zaufania.

Z kolei Ferit jest całkowicie sparaliżowany decyzyjnie. Młody Korhan nie jest w stanie zdobyć się na odwagę, aby zakończyć relację z Diyar, choć doskonale zdaje sobie sprawę, że jego serce bije dla kogoś innego. Widząc bierność syna, Gulgun decyduje się na poważną rozmowę. Matka uświadamia mu, że trwanie w wygodnym, ale pozbawionym uczuć związku, to powolne niszczenie samego siebie. Przekonuje go, że tylko on jest w stanie przeciąć tę toksyczną relację.

"Złoty chłopak". Kiedy i gdzie oglądać 277. odcinek?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Najnowszy, 277. odcinek, pełen niespodziewanych obrotów spraw i rodzinnych tajemnic, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja pozwala widzom na bieżąco obserwować losy Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty bohaterów.

Obsada serialu "Złoty chłopak"

Na ekranie możemy podziwiać wielu utalentowanych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
