Złoty chłopak, odcinek 273: To koniec! Ferit wyjaśnia Seyran, dlaczego zostaje przy Diyar

Co wydarzyło się w 272. odcinku "Złotego chłopaka"?

W minionym epizodzie tureckiej telenoweli doszło do zablokowania ceremonii ślubnej Ferita przez Ilyasa, który postawił twardy warunek – Seyran musi opuścić posiadłość. Jednocześnie Abidin zaczął mocno naciskać na ród Korhanów w sprawie zwrotu majątku. Główna bohaterka robiła wszystko, by ustrzec Halisa przed kompromitacją. Co gorsza, w rezydencji działa szpieg – Aysen zaczęła współpracować z niebezpiecznym Sinanem.

Streszczenie 273. odcinka serialu "Złoty chłopak". Seyran stawia wszystko na jedną kartę

Byłym małżonkom w końcu udaje się porozmawiać w cztery oczy. Seyran żąda od Ferita absolutnej szczerości dotyczącej jego prawdziwych uczuć. Mimo ogromnych emocji, które im towarzyszą, mężczyzna bezwzględnie ucina wszelkie nadzieje – stwierdza, że ich relacja to definitywna przeszłość, a on planuje wspólną przyszłość u boku Diyar.

Ta ostatnia postanawia zresztą wziąć sprawy w swoje ręce. Pewna siebie kobieta inicjuje bezpośrednią konfrontację z Seyran, zamierzając ostatecznie rozwiązać problem miłosnego trójkąta. W tym samym czasie matki obu zwaśnionych stron – Gulgun oraz Esme – próbują uporać się z cierpieniem swoich pociech.

Sytuacja zaognia się również na innych frontach. Abidin stawia Korhanom brutalne ultimatum – jeśli nie opuszczą rezydencji dobrowolnie, wróci w asyście funkcjonariuszy policji. Z kolei zdesperowana Esme usiłuje siłą wywieźć Seyran do rodzinnego Antep, by oszczędzić jej kolejnych rozczarowań. Dziewczyna stawia jednak stanowczy opór i głośno deklaruje, że nie dopuści do ślubu ukochanego, walcząc o niego do samego końca.

Kiedy oglądać 273. odcinek "Złotego chłopaka" w TVP1?

Emisja tureckiej produkcji "Złoty chłopak" odbywa się regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Najnowszy, 273. epizod zadebiutuje na ekranach we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom nieustannie śledzić skomplikowane perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci z rodu Korhanów i Şanlı.

Obsada serialu "Złoty chłopak". Kto gra główne role?

Turecka produkcja przyciąga przed ekrany plejadę znanych i lubianych gwiazd. W najważniejsze postaci w serialu wcielają się:

Afra Saraçoğlu jako charyzmatyczna Seyran Şanlı

jako charyzmatyczna Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir odgrywający postać Ferita Korhana

odgrywający postać Ferita Korhana Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan

występujący jako Halis Korhan Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı

w roli Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ kreujący postać Orhana Korhana

kreujący postać Orhana Korhana Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

wcielający się w Abidina Beril Pozam grająca Sunę Şanlı

grająca Sunę Şanlı İrem Altuğ występująca jako Sultan

występująca jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar w roli Şefiki

w roli Şefiki Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı odgrywająca Esme Şanlı

odgrywająca Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak występująca jako Dicle

występująca jako Dicle Umut Gezer kreujący postać Yusufa

kreujący postać Yusufa Taro Emir w roli Tekina Kayi

w roli Tekina Kayi Binnur Kaya jako Nükhet