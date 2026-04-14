Złoty chłopak, odcinek 273: To koniec! Ferit wyjaśnia Seyran, dlaczego zostaje przy Diyar

Joanna Dembek
2026-04-14 16:55

To będzie odcinek pełen trudnych rozmów i ostatecznych decyzji. Seyran domaga się od Ferita prawdy, ale jego słowa niszczą jej ostatnie nadzieje. Z pewną siebie rywalką spotyka się też Diyar. W tle narasta konflikt z Abidinem, który grozi wezwaniem policji, a zdesperowana Esme próbuje siłą zabrać córkę do Antep. We wtorkowym epizodzie emocji z pewnością nie zabraknie.

Zbliżenie na Seyran (Afra Saraçoğlu) ze Złotego chłopaka w emocjonalnej rozmowie z Feritem, patrząca z nadzieją i smutkiem. Jej twarz wyraża rozczarowanie słowami ukochanego, co oddaje dramatyczny kontekst 273. odcinka. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.
Co wydarzyło się w 272. odcinku "Złotego chłopaka"?

W minionym epizodzie tureckiej telenoweli doszło do zablokowania ceremonii ślubnej Ferita przez Ilyasa, który postawił twardy warunek – Seyran musi opuścić posiadłość. Jednocześnie Abidin zaczął mocno naciskać na ród Korhanów w sprawie zwrotu majątku. Główna bohaterka robiła wszystko, by ustrzec Halisa przed kompromitacją. Co gorsza, w rezydencji działa szpieg – Aysen zaczęła współpracować z niebezpiecznym Sinanem.

Streszczenie 273. odcinka serialu "Złoty chłopak". Seyran stawia wszystko na jedną kartę

Byłym małżonkom w końcu udaje się porozmawiać w cztery oczy. Seyran żąda od Ferita absolutnej szczerości dotyczącej jego prawdziwych uczuć. Mimo ogromnych emocji, które im towarzyszą, mężczyzna bezwzględnie ucina wszelkie nadzieje – stwierdza, że ich relacja to definitywna przeszłość, a on planuje wspólną przyszłość u boku Diyar.

Ta ostatnia postanawia zresztą wziąć sprawy w swoje ręce. Pewna siebie kobieta inicjuje bezpośrednią konfrontację z Seyran, zamierzając ostatecznie rozwiązać problem miłosnego trójkąta. W tym samym czasie matki obu zwaśnionych stron – Gulgun oraz Esme – próbują uporać się z cierpieniem swoich pociech.

Sytuacja zaognia się również na innych frontach. Abidin stawia Korhanom brutalne ultimatum – jeśli nie opuszczą rezydencji dobrowolnie, wróci w asyście funkcjonariuszy policji. Z kolei zdesperowana Esme usiłuje siłą wywieźć Seyran do rodzinnego Antep, by oszczędzić jej kolejnych rozczarowań. Dziewczyna stawia jednak stanowczy opór i głośno deklaruje, że nie dopuści do ślubu ukochanego, walcząc o niego do samego końca.

Kiedy oglądać 273. odcinek "Złotego chłopaka" w TVP1?

Emisja tureckiej produkcji "Złoty chłopak" odbywa się regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Najnowszy, 273. epizod zadebiutuje na ekranach we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom nieustannie śledzić skomplikowane perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci z rodu Korhanów i Şanlı.

Obsada serialu "Złoty chłopak". Kto gra główne role?

Turecka produkcja przyciąga przed ekrany plejadę znanych i lubianych gwiazd. W najważniejsze postaci w serialu wcielają się:

  • Afra Saraçoğlu jako charyzmatyczna Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir odgrywający postać Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ kreujący postać Orhana Korhana
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
  • Beril Pozam grająca Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ występująca jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar w roli Şefiki
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı odgrywająca Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak występująca jako Dicle
  • Umut Gezer kreujący postać Yusufa
  • Taro Emir w roli Tekina Kayi
  • Binnur Kaya jako Nükhet
