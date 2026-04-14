Złoty chłopak, odcinek 273: To koniec! Ferit wyjaśnia Seyran, dlaczego zostaje przy Diyar

Co wydarzyło się w 272. odcinku "Złotego chłopaka"?
W minionym epizodzie tureckiej telenoweli doszło do zablokowania ceremonii ślubnej Ferita przez Ilyasa, który postawił twardy warunek – Seyran musi opuścić posiadłość. Jednocześnie Abidin zaczął mocno naciskać na ród Korhanów w sprawie zwrotu majątku. Główna bohaterka robiła wszystko, by ustrzec Halisa przed kompromitacją. Co gorsza, w rezydencji działa szpieg – Aysen zaczęła współpracować z niebezpiecznym Sinanem.
Streszczenie 273. odcinka serialu "Złoty chłopak". Seyran stawia wszystko na jedną kartę
Byłym małżonkom w końcu udaje się porozmawiać w cztery oczy. Seyran żąda od Ferita absolutnej szczerości dotyczącej jego prawdziwych uczuć. Mimo ogromnych emocji, które im towarzyszą, mężczyzna bezwzględnie ucina wszelkie nadzieje – stwierdza, że ich relacja to definitywna przeszłość, a on planuje wspólną przyszłość u boku Diyar.
Ta ostatnia postanawia zresztą wziąć sprawy w swoje ręce. Pewna siebie kobieta inicjuje bezpośrednią konfrontację z Seyran, zamierzając ostatecznie rozwiązać problem miłosnego trójkąta. W tym samym czasie matki obu zwaśnionych stron – Gulgun oraz Esme – próbują uporać się z cierpieniem swoich pociech.
Sytuacja zaognia się również na innych frontach. Abidin stawia Korhanom brutalne ultimatum – jeśli nie opuszczą rezydencji dobrowolnie, wróci w asyście funkcjonariuszy policji. Z kolei zdesperowana Esme usiłuje siłą wywieźć Seyran do rodzinnego Antep, by oszczędzić jej kolejnych rozczarowań. Dziewczyna stawia jednak stanowczy opór i głośno deklaruje, że nie dopuści do ślubu ukochanego, walcząc o niego do samego końca.
Kiedy oglądać 273. odcinek "Złotego chłopaka" w TVP1?
Emisja tureckiej produkcji "Złoty chłopak" odbywa się regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Najnowszy, 273. epizod zadebiutuje na ekranach we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom nieustannie śledzić skomplikowane perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci z rodu Korhanów i Şanlı.
Obsada serialu "Złoty chłopak". Kto gra główne role?
Turecka produkcja przyciąga przed ekrany plejadę znanych i lubianych gwiazd. W najważniejsze postaci w serialu wcielają się:
- Afra Saraçoğlu jako charyzmatyczna Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir odgrywający postać Ferita Korhana
- Çetin Tekindor występujący jako Halis Korhan
- Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ kreujący postać Orhana Korhana
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
- Beril Pozam grająca Sunę Şanlı
- İrem Altuğ występująca jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı odgrywająca Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak występująca jako Dicle
- Umut Gezer kreujący postać Yusufa
- Taro Emir w roli Tekina Kayi
- Binnur Kaya jako Nükhet