Złoty chłopak, odcinek 266. Nurten zostaje aresztowana za morderstwo. Co jeszcze ma na sumieniu?

Co wydarzyło się w 265. odcinku serialu „Złoty chłopak”?

W minionym, 265. epizodzie tureckiej produkcji, Sinan zorganizował dla Seyran pożegnalny posiłek. W międzyczasie Ayla natrafiła na wstrząsający list pożegnalny napisany przez jej syna. Sytuacja stała się dramatyczna, ale Feritowi i Abidinowi udało się w ostatniej chwili odnaleźć nieprzytomną Seyran. Kobieta natychmiast trafiła do szpitala, gdzie medycy stoczyli trudną walkę o uratowanie jej życia. Kiedy zszokowani bliscy odkryli prawdę o celowej próbie otrucia, wściekli Kazim i Ferit postanowili samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość bezwzględnemu sprawcy.

Tureckie seriale, których nie było w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Streszczenie 266. odcinka serialu „Złoty chłopak”. Ucieczka ze szpitala i mroczne oskarżenia

Przebywająca w placówce medycznej Seyran decyduje się na złożenie oficjalnych zeznań, w których oskarża Sinana o usiłowanie zabójstwa. Jej interesy reprezentuje prawniczka Diyar, która natychmiast zgłasza całą sytuację organom ścigania. Zanim jednak dochodzi do policyjnego przesłuchania, Sinan ucieka ze szpitala dzięki wsparciu swojej matki Ayli oraz grupy jej zaufanych współpracowników. Po opuszczeniu lecznicy Seyran wraca do domu, gdzie relacjonuje bliskim dramatyczne wydarzenia i otrzymuje od nich wsparcie. Zaniepokojony Ferit natychmiast organizuje profesjonalną ochronę, aby zabezpieczyć posiadłość Esme. W tym samym czasie wybucha kolejny skandal – policja zatrzymuje Nurten, która zostaje oficjalnie oskarżona o pozbawienie życia Feride. Aby ratować pogrążoną kobietę, Betül czym prędzej zatrudnia dla niej adwokata. Napięcie sięga zenitu w nocy, gdy przerażona Seyran gwałtownie wybudza się ze snu, będąc absolutnie przekonaną, że Sinan niepostrzeżenie wkradł się do jej sypialni.

Gdzie i kiedy oglądać 266. odcinek telenoweli „Złoty chłopak”?

Turecki hit można śledzić na antenie stacji TVP1 każdego dnia roboczego o stałej porze. Premiera 266. odcinka została zaplanowana na piątek, 10 kwietnia 2026 roku, na godzinę 14:00. Regularna emisja w Telewizji Polskiej pozwala sympatykom produkcji na ciągłe obserwowanie zawiłych losów Seyran, Ferita, Sinana oraz reszty barwnych postaci bez omijania najważniejszych wątków.

Obsada serialu „Złoty chłopak”. Kto gra główne role?

Na ekranie możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie. W obsadzie tureckiej telenoweli występują między innymi:

W postać Seyran Şanlı wciela się Afra Saraçoğlu

Jako Ferit Korhan występuje Mert Ramazan Demir

Rolę Halisa Korhana odgrywa Çetin Tekindor

W Hattuç Şanlı wciela się Şerif Sezer

İfakat Korhan to na ekranie Gülçin Santırcıoğlu

Jako Orhan Korhan występuje Emre Altuğ

W postać Gülgün Korhan wciela się Gözde Kansu

Rolę Abidina gra Ersin Arıcı

Jako Suna Şanlı pojawia się Beril Pozam

Sultan to w serialu İrem Altuğ

W Asuman Korhan wciela się Öznur Serçeler

Jako Şefika występuje Hülya Duyar

Rolę Kazıma Şanlı gra Diren Polatoğulları

W postać Esme Şanlı wciela się Sezin Bozacı

Jako Latif występuje Yiğit Tuncay

W Dicle wciela się Selen Özbayrak

Rolę Yusufa odgrywa Umut Gezer

Jako Tekin Kaya pojawia się Taro Emir

W postać Nükhet wciela się Binnur Kaya

Sonda Wolisz tureckie, czy polskie seriale? Tureckie Polskie Nie lubię ani jednych, ani drugich