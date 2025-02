Miłość i nadzieja. To wydarzy się zaraz po śmierci Elif! Co będzie z Handan i Suatem?

Dramatyczne chwile w serialu Złoty chłopak

W trzecim sezonie serialu "Złoty chłopak" dzieje się tyle, że naprawdę trudno się w tym wszystkim połapać. Serial zmierza do wielkiego finału, który zaplanowano na marzec 2025 roku, a scenarzyści kombinują jak mogą, aby utrzymać zainteresowanie widzów i podbić oglądalność. Niedawno informowaliśmy, że Suna i Ferit spędzili razem noc, a teraz wydarzyło się coś strasznego.

Abidin, w desperackim akcie zemsty, przeprowadził ostatnio brutalny atak na rezydencję Halisa. Seyran i Ferit znaleźli się w centrum niebezpieczeństwa, ale wyszli z tej sytuacji bez większych obrażeń.

Niestety, los nie był łaskawy dla Suny, która została poważnie ranna i trafiła do szpitala. Jej stan jest krytyczny, a lekarze walczą teraz o jej życie na oddziale intensywnej terapii. Fani "Złotego chłopaka" zadają sobie tylko jedno pytanie: czy Suna umrze?

Suna walczy o życie w szpitalu. Siostra Seyran jest w ciąży!

Gdy Suna trafiła do szpitala, nikt nie spodziewał się kolejnych wstrząsających informacji. W najnowszym odcinku okazało się, że siostra Seyran jest w ciąży, co dodatkowo komplikuje jej sytuację zdrowotną.

Czy scenarzyści zgotują widzom jeszcze więcej emocji, uśmiercając Sunę? A może wkrótce okaże się, że ojcem jej dziecka nie jest wcale Abidin a Ferit?!

Czy ciężarna Suna umrze w serialu Złoty chłopak?

Przyszłość Suny stoi teraz pod znakiem zapytania – czy wyjdzie z tego cało? Seyran jest rozdarta między walką o siostrę a swoimi własnymi problemami, podczas gdy Ferit stara się zapewnić wsparcie obu w tych trudnych chwilach...

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita