Czy Orhan naprawdę umiera w "Złotym chłopaku"? Wyjaśniamy, co się stało

Serial "Złoty chłopak" przyciąga rzesze widzów – ciekawi bohaterowie i nieoczekiwane zwroty fabularne są kluczem do sukcesu tej tureckiej telenoweli. Drugi sezon "Złotego chłopaka" w Polsce powoli się kończy, ale dziś wszyscy zastanawiają się, co się stało z Orhanem Korhanem, który w jednym z ostatnich odcinków został uprowadzony, później osłonił ojca własnym ciałem przed kulą i… no właśnie.

Czy Orhan naprawdę umiera w "Złotym chłopaku"?

Jednym z najbardziej szokujących momentów pod koniec 2. sezonu "Złotego chłopaka" jest śmierć Orhana. Ojciec Ferita od samego początku odgrywał ważną rolę w fabule, nagle zniknął z ekranu w okolicznościach, które wskazywały na jego tragiczny koniec.

Fani "Złotego chłopaka" są w szoku i chcą wiedzieć, czy ojciec Ferita nie żyje. W serialu odbył się już pogrzeb Orhana, a na stypie rozegrał się dramat.

Orhan umarł czy został ocalony? Ujawniamy, co się naprawdę stało

Czy Orhan naprawdę nie żyje? Odpowiedź na to pytanie przynosi zaskakujący finał serialu w którym okazało się, że Halis Korhan wszystko zaplanował. Dziadek Ferita ukrył Orhana, zjednoczył całą rodzinę przeciwko ich wrogom, a gdy Korhanom udało się rozprawić ze wszystkimi przeciwnikami, ojciec Ferita bezpiecznie wrócił do domu!

Przez długi czas nikt, nawet najbliżsi przyjaciele i rodzina, nie wiedzieli, że Orhan żyje. Tajemnica była pilnie strzeżona przez nestora rodu, a wszelkie ślady po Orhanie zostały starannie zatarte, aby nikt nie domyślił się prawdy.

Orhan, którego wszyscy uważali za zmarłego, wróci triumfalnie w ostatnim odcinku 2. sezonu.

Teraz chcę się z wami podzielić teraz sekretem, który ukrywałem przed wami ze względów bezpieczeństwa. Może jesteście na mnie źli, ale szczęście, którego doświadczycie dzisiejszego wieczoru, nigdy się nie powtórzy - zacznie Halis Korhan.

Chwilę potem Latif na prośbę seniora otworzy drzwi, a oczom wszystkich ukaże się Orhan Korhan! Ferit i Gülgün od razu podbiegną do niego, żeby go przytulić! Szczęście Korhanów potrwa jednak tylko krótką chwilę. Seyran będzie przyglądać się rodzinnemu szczęściu... aż nagle zasłabnie. "Nie chcę umierać" - pomyśli i osunie się na ziemię.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita