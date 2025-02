Zatoka szpiegów 2 sezon ZWIASTUN. Nowi bohaterowie i kobiety w życiu Franza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Miłość i nadzieja. Melis upokorzy Zeynep. Wywlecze prawdę o jej matce! Streszczenie odcinka 150 Ask ve umut (12.03.2025)

"Zatoka szpiegów" 2 sezon nowe odcinki od niedzieli, 2.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Do obsady serialu "Zatoka szpiegów" w 2 sezonie dołączą nowi bohaterowie, a wśród aktorów pojawia się tak znane nazwiska jak: Jan Wieczorkowski, Sonia Mietielica, Paweł Ławrynowicz czy Marcin Korcz.

Zwiastun nowych odcinków "Zatoki szpiegów" ujawnia fragmenty scen, z których wynika, że Franz Neumann z narażeniem życia będzie musiał walczyć o utrzymanie wiarygodności w oczach Niemców, prowadząc przy tym szpiegowską grę. Bo jego działania na rzecz podziemia i brytyjskiego wywiadu nie mogą zostać odkryte przez niemieckie dowództwo. A do w życiu Franza nie tylko pojawią się nowe kobiety, wrogowie, ale także aliancki zdrajca!

Tak się zacznie 2 sezon serialu "Zatoka szpiegów"

Jak się zacznie "Zatoka szpiegów" w 2 sezonie w premierowym 10 odcinku? Wiosną 1941 roku minie pół roku od udaremnionej próby uszkodzenia pancernika Bismarck. Flagowy okręt Rzeszy nadal będzie stał w porcie w Gotenhafem (Gdynia), ale niebawem ma wyruszyć w rejs. Dowództwo Royal Navy zrobi wszystko, by ustalić trasę okrętu i zastawić na niego pułapkę. Wykorzystując do tego swojego szpiega, Franza!

Kim będą nowi bohaterowie 2 sezonu "Zatoki szpiegów"?

Neumann w 10 odcinku "Zatoki szpiegów" 2 sezonu otrzyma od podziemia zadanie uwolnienia polskiego inżyniera, Janusza Redlińskiego (Jan Wieczorkowski), twórcy wynalazku, który mógłby znacząco wpłynąć na przebieg wojny. Spotkanie Franza z brytyjskim szpiegiem o pseudonimie "Fox" (Marcin Korcz) skończy się zamachem, co ujawni obecność kreta w organizacji.

Wbrew rozkazom w 10 odcinku "Zatoki szpiegów" 2 Franz zorganizuje niebezpieczną ucieczkę Redlińskiego, lecz operację przerwą brutalnie Sowieci. Tymczasem komandor Bergman (Paweł Ławrynowicz), po śmierci komandora Kesslera (Mariusz Bonaszewski) obejmie dowództwo w niemieckiej armii i zacznie przeprowadzać bezwzględne czystki w Krigsmarine.

Kolejne odcinki 2 sezonu "Zatoki szpiegów" przyniosą serię wstrząsających wydarzeń, po których brytyjski wywiad zacznie podejrzewać Franza o zdradę, a jego kochanka Greta (Karolina Kominek) stanie się celem zamachu.

To nie przypadek, że w 2 sezonie "Zatoki szpiegów" do życia Franza wkroczy Eva Stromberg (Sonia Mietielica), która od pierwszego wejrzenia zrobi na nim piorunujące wrażenie i szybko zostanie jego kochanką. Eva to pływaczka olimpijska, która pozna Franza na plaży, podczas kąpieli w morzu.

Pewna siebie, odważna, bezpośrednia, z poczuciem humoru Eva onieśmieli Franza, który nie będzie wiedział, z kim ma do czynienia. Bo Eva będzie skrywała pewną tajemnicę, mając znajomych na najwyższych szczeblach władzy, będzie obracała się w wyższych sferach, a jej znajomym będzie sam minister Goebbels.

Zatoka szpiegów 2 sezon ZWIASTUN. Nowi bohaterowie i kobiety w życiu Franz