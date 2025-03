Zatoka szpiegów 2, odcinek 11: Herman Wulf zaszantażuje Engela. Wyjawi mu udział Franza w przesłuchaniu Redlińskiego - ZDJĘCIA, WIDEO

"Zatoka szpiegów" 2, odcinek 11 - niedziela, 9.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 11. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (2. odcinku 2. sezonu) Herman zaskoczy Engela, który początkowo nie będzie przygotowany na ostre zagrywki i zbagatelizuje obecność Wulfa. To błąd, bo mężczyzna ma jasny cel - chce poznać kto doprowadzić do wpuszczenia Redlińskiego (Jan Wieczorkowski). Dość słusznie założy, że kluczową rolę w ucieczce Jana miało przesłuchanie, którego Engel nie przeprowadzał sam. Podczas rozmowy padnie nazwisko Franza...

Herman Wulf chce odnaleźć odpowiedzialnego za wypuszczenie Redlińskiego. To nie przypadek

- My się znamy? - zapyta kpiąco Engel, kiedy nieznajomy stanie przy jego stoliku. Herman początkowo zachowa spokój i przysiądzie się do stolika Heinricha.

- Herman Wulf, a pana to tu chyba wszyscy znają, prawda? - zagai niby przyjacielsko, ale rozmowa obu panów raczej nie będzie miała nic wspólnego z koleżeńską pogawędką. Herman ma jasny cel, szuka osoby, która pomogła Janowi.

- A ty kim jesteś, że się tak przysiadasz do niemieckiego oficera? - zdziwi się Engel.

- Jestem dobrym Niemcem. Zaczynam się martwić... Z więzienia, które tobie podlega, uciekł człowiek. Znał miejsce i ludzi. Może to jest ktoś, kogo ty dobrze znasz? - Herman przejdzie do rzeczy. Bez ogródek powie, że nie wierzy w przypadki. To oczywiste, że Redlińskiemu ktoś pomógł i to w konkretnym celu.

- Won - zdenerwuje się Heinrich, próbując pozbyć się Hermana, ale ten będzie szybszy. Pod stołem wyciągnie nóż i przyłoży go do uda rozmówcy. W ten sposób da mu jasny komunikat, że albo wyjawia prawdę, albo zaraz stanie się krzywda.

- Kto oprócz ciebie go przesłuchiwał? - zapyta Herman.

- Może porucznik Neumann... Kiedyś podejrzany o szpiegowanie... - i tu padnie nazwisko Neumanna.