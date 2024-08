Dziedzictwo. Seher oszuka wszystkich! Ucieczka to jeszcze nie wszystko! Streszczenie 311. odcinka Emanet [10.07.2024]

Feraye z tureckiej telenoweli "Miłość i nadzieja"

Serial "Miłość i nadzieja", który od niedawna emitowany jest na antenie TVP2 cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. Ci coraz chętniej zagłębiają się w losy jej bohaterów, wśród których prym wiodą:

Jedną z postaci w serialu jest także Feraye. Kobieta jest żoną Bülenta oraz matką Melis i Yigita. Jej życie staje do góry nogami, kiedy jej małżonek z dnia na dzień oświadcza, że zamieszka z nimi Zeynep. Młoda i śliczna dziewczyna jest owocem jego miłości sprzed lat. Feraye nie wie jeszcze, kim tak naprawdę jest Zeynep, ale jest co do męża coraz bardziej podejrzliwa.

Zafer Demircan wciela się w rolę Feraye w serialu "Miłość i nadzieja"

Co wiemy o tureckiej aktorce, która zagrała w serialu żonę Bülenta? Zafer Demircan urodziła się 4 lipca 1974 roku, co oznacza, że niedawno świętowała pięćdziesiąte urodziny! Zanim trafiła na plan "Ask ve umut", pojawiła się w kliku innych tureckich serialach. Pracę przed kamerą łączy z grą na deskach teatru.

Zafer Demircan na co dzień jest piękną, dojrzałą kobietą, której nie opuszcza uśmiech. Aktorka często zamieszcza swoje nowe zdjęcia na Instagramie, gdzie fani rozpływają się nad jej urodą. Kobiecie na fotografiach często towarzyszy młody mężczyzna. Okazuje się, że to jej syn, który pracuje jako pilot.

Ponadto aktorka często pozuje w towarzystwie uroczego mopsa.

O czym jest "Miłość i nadzieja"? Kiedy oglądać serial?

"Miłość i nadzieja" to historia młodziutkiej Zeynep, którą wychowała samotna mama. Dziewczyna miała zawsze pod górkę, ale jest bardzo ambitna. Dostaje się na wymarzone studia prawnicze. Wtedy spada na nią cios. Jej matka trafia do więzienia. Zeynep poznaje Bülenta, który chce jej pomóc. Dziewczyna nie wie, że ten odnoszący sukcesy prawnik jest jej biologicznym ojcem! Gdy studentka przeprowadzi się do Stambułu i zamieszka z rodziną Bülenta, tajemnice i sekrety z przeszłości zaczną powoli wychodzić na jaw.

Telenowela jest emitowana od poniedziałku do piątku o godz. 17:15 w TVP2.