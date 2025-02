Spis treści

Miłość i nadzieja. Telefoniczna konfrontacja Zeynep z matką

Gönül nadal przebywa w więzieniu, ale w dniu swoich urodzin kobieta skontaktuje się ze swoją córką. Zeynep nadal nie poznała prawdy i jest przekonana, że jej matka zostawiła ją i uciekła z jakimś mężczyzną.

Ich konfrontacja będzie pełna bólu i goryczy, a słowa, które padną, chyba nie pozostawią żadnych złudzeń. Tutaj nie ma już szans na pojednanie.

- Mam dziś urodziny, chciałam usłyszeć Twój głos… Bardzo mi Ciebie brakuje – zacznie Gönül.

- A, tak, kiedyś to był dla mnie ważny dzień, ale teraz to zwykły dzień – odpowie szorstko Zeynep.

- Ja wiem, w Twojej głowie pojawia się pytanie dlaczego...

- Już mnie to nie obchodzi. Nie mam matki, ona umarła, a Ty nie masz już córki – powie Zeynep i się rozłączy.

Miłość i nadzieja odcinek 136. Przeczytaj streszczenie odcinka

Listy Zeynep wywołują kpiny Melis. Podczas wymiany Suata na Elif dochodzi do tragicznego wypadku. Załamany Kuzey nie może dojść do siebie. Zeynep rozmawia przez telefon z matką.

Kiedy oglądać 136. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 136. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 20 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.