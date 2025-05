Miłość i nadzieja. Ege odnajdzie Zeynep, ale wtedy dojdzie do tragedii!

Miłość i nadzieja. Zeynep poprosi Bülenta, aby to on zdecydował z kim ma zamieszkać! Streszczenie odcinka 213 Ask ve umut (12.06.2025)

Miłość i nadzieja. Zeynep osłoni Ege własnym ciałem!

Ragip porwał Zeynep, a jej życie zawisło na włosku. Na ratunek ruszył Ege, który w ostatniej chwili dotarł na miejsce. Niestety, chłopak nie przewidział, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Kiedy Ragip chwyci za nóż, Zeynep bez namysłu rzuci się przed Ege i osłoni go własnym ciałem. Ostrze trafi ją w brzuch. Dziewczyna padnie na ziemię.

Tymczasem Feraye nie będzie mogła uwierzyć w to, że Melis może być zamieszana w całą sytuację. Kobieta będzie wypierać fakty, mimo że wszystkie tropy będą prowadzić właśnie do Melis.

Czy Zeynep przeżyje? Dziewczyna trafi do szpitala w ciężkim stanie. Będzie potrzebować krwi! Kiedy lekarz zapyta o rodzeństwo Zeynep, a Bülent zrobi coś okropnego!

Kuzey spieszy z pomocą Sili. Zeynep zostaje zraniona nożem przez Ragipa. Feraye nie wierzy, że Melis może mieć coś wspólnego z porwaniem dziewczyny. Egemu w końcu udaje się ją odnaleźć. Nowi goście w domu denerwują Naciye.

Kiedy oglądać 201. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 201. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 27 maja, o godz. 17:15 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję"

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.

