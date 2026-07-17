Panna młoda, odcinki 155-157. Wielka ucieczka Hancer i brutalna prawda dla Cihana

Kasia Kowalska
2026-07-17 13:20

Najnowsze odcinki serialu "Panna młoda" obfitują w niezwykle mocne wydarzenia. Widzowie mogli śledzić intrygi Beyzy oraz dramatyczny poród Yoncy, który niemal zakończył się jej śmiercią i zakopaniem w ogrodzie. Na horyzoncie pojawia się też potężny konflikt Hancer z Cihanem. W nadchodzących epizodach 155-157, które TVP2 pokaże 27 i 28 lipca, sytuacja przerodzi się w bezwzględną wojnę. Hancer odkryje bowiem, że to Cihan kryje się pod postacią jej tajemniczego szefa. Kobieta poprzysięgnie mu odwet, lecz szybko zdecyduje się na taktyczny odwrót. Zobacz, co jeszcze się wydarzy.

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Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Dwie skandaliczne ciąże w najnowszych epizodach serialu "Panna młoda"

Najbliższe odcinki serialu "Panna młoda" dostarczą widzom wielu emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. W dniach 27 i 28 lipca Cihan odkryje prawdę o dziecku Beyzy – dowie się, że nie jest on jego ojcem, co wywoła u niego ogromną wściekłość. Intrygantka ucieknie, szukając pomocy w bardzo nieoczywistym miejscu, u samej Hancer. Przy okazji zdradzi swojej rywalce wielką tajemnicę – wyjawi, że to Cihan jest nowym, tajemniczym szefem Hancer. Ta informacja doprowadzi Hancer do furii, przez co wypowie wojnę ukochanemu i zaplanuje surową zemstę. Jej plany ulegną zmianie, gdy Cihan dowie się, że nosi ona jego dziecko, zmuszając Hancer do podjęcia decyzji o ucieczce z miasta. Szczegóły tych wydarzeń z odcinków 155-157 prezentujemy poniżej.

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Co przyniesie 155 odcinek serialu "Panna młoda" (emisja 27 lipca)

Melih decyduje się wesprzeć Hancer, jednocześnie zaniedbując swoje relacje z Sinem. Tymczasem Mukadder decyduje się na szczerość i wyjawia Cihanowi, że chłopiec, którego urodziła Beyza, nie jest jego biologicznym synem. Mężczyzna próbuje odebrać Beyzę i malucha od Nusreta. Ostatecznie Beyza zjawia się u drzwi Hancer i Deryi wraz z dzieckiem.

Wydarzenia w 156 odcinku serialu "Panna młoda" (emisja 28 lipca)

Beyza wyjawia Hancer prawdę o tożsamości jej tajemniczego pracodawcy. Z kolei stan zdrowia Mukadder ulega zauważalnemu pogorszeniu. Rozwścieczona Hancer zaczyna snuć plany zemsty na Cihanie. Tymczasem Sinem i Melih znajdują nić porozumienia, a Hancer traci przytomność.

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Kluczowe momenty 157 odcinka serialu "Panna młoda" (emisja 29 lipca)

Cihan dowiaduje się, że Hancer spodziewa się jego dziecka. Z kolei Yonca w końcu wybudza się i odzyskuje przytomność. Hancer postanawia opuścić Stambuł, w czym pomaga jej Melih. Cihan decyduje się zabrać Beyzę wraz z jej potomkiem do swojej rezydencji.

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