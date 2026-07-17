Panna młoda, odcinki 155-157. Wielka ucieczka Hancer i brutalna prawda dla Cihana

Dwie skandaliczne ciąże w najnowszych epizodach serialu "Panna młoda"

Najbliższe odcinki serialu "Panna młoda" dostarczą widzom wielu emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. W dniach 27 i 28 lipca Cihan odkryje prawdę o dziecku Beyzy – dowie się, że nie jest on jego ojcem, co wywoła u niego ogromną wściekłość. Intrygantka ucieknie, szukając pomocy w bardzo nieoczywistym miejscu, u samej Hancer. Przy okazji zdradzi swojej rywalce wielką tajemnicę – wyjawi, że to Cihan jest nowym, tajemniczym szefem Hancer. Ta informacja doprowadzi Hancer do furii, przez co wypowie wojnę ukochanemu i zaplanuje surową zemstę. Jej plany ulegną zmianie, gdy Cihan dowie się, że nosi ona jego dziecko, zmuszając Hancer do podjęcia decyzji o ucieczce z miasta. Szczegóły tych wydarzeń z odcinków 155-157 prezentujemy poniżej.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

Co przyniesie 155 odcinek serialu "Panna młoda" (emisja 27 lipca)

Melih decyduje się wesprzeć Hancer, jednocześnie zaniedbując swoje relacje z Sinem. Tymczasem Mukadder decyduje się na szczerość i wyjawia Cihanowi, że chłopiec, którego urodziła Beyza, nie jest jego biologicznym synem. Mężczyzna próbuje odebrać Beyzę i malucha od Nusreta. Ostatecznie Beyza zjawia się u drzwi Hancer i Deryi wraz z dzieckiem.

Wydarzenia w 156 odcinku serialu "Panna młoda" (emisja 28 lipca)

Beyza wyjawia Hancer prawdę o tożsamości jej tajemniczego pracodawcy. Z kolei stan zdrowia Mukadder ulega zauważalnemu pogorszeniu. Rozwścieczona Hancer zaczyna snuć plany zemsty na Cihanie. Tymczasem Sinem i Melih znajdują nić porozumienia, a Hancer traci przytomność.

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Kluczowe momenty 157 odcinka serialu "Panna młoda" (emisja 29 lipca)

Cihan dowiaduje się, że Hancer spodziewa się jego dziecka. Z kolei Yonca w końcu wybudza się i odzyskuje przytomność. Hancer postanawia opuścić Stambuł, w czym pomaga jej Melih. Cihan decyduje się zabrać Beyzę wraz z jej potomkiem do swojej rezydencji.

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