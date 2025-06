Dziedzictwo. To już koniec Emanet! Zdradzamy wielki finał tureckiego hitu. Ostatni odcinek był pełen wzruszeń - ZDJĘCIA

Wichrowe wzgórze. Halil będzie miał poważny wypadek!

W tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" dojdzie do tragedii. Halil będzie miał poważny wypadek samochodowy! Jego auto wpadnie w zarośla i spadnie ze skarpy! Czy Firat przeżyje? Wyjaśnimy to w dalszej części artykułu.

Do wypadku dojdzie, kiedy Halil będzie wracał na farmę po rozmowie z Azizem. Firat pojedzie przez las, gdy nagle za zakrętem dostrzeże zajmującą prawie całą drogę ciężarówkę. Wtedy zorientuje się, że hamulce w jego samochodzie nie reagują! Chcąc uniknąć zderzenia z nią oraz jadącym z naprzeciwka samochodem, kierowca mocno odbije i z całym impetem wpadnie w krzaki. Rozpędzone auto długo będzie je pokonywało, aż wreszcie zsunie się ze skarpy!

Świadkowie szybko dotrą do zakrwawionego i nieprzytomnego Halila, który będzie się znajdował w dymiącym samochodzie. Wkrótce na miejscu pojawi się także policja.

W związku z tym, że to z Zeynep rozmawiał po raz ostatni, właśnie jej numer wybierze funkcjonariusz. Kiedy powie jej, że Firat miał poważny wypadek, świat dziewczyny stanie w miejscu! Natychmiast popędzi do szpitala, by być z ukochanym!

Przypomnijmy, że sprawcą wypadku jest Alper, który uszkodził hamulce w samochodzie Halila. Chciał się go pozbyć, by mieć Zeynep tylko dla siebie!

W galerii prezentujemy zdjęcia z wypadku oraz reakcję Zeynep, kiedy zobaczy Halila w szpitalu.

Kiedy 193 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 193 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek, 13 czerwca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.