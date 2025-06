Dziedzictwo. Aynur chce otruć Nanę! To jednak nie ona zje trefne danie! Streszczenie 596. odcinka Emanet (09.06.2025)

W tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" pojawi się nowy wątek. Alper zostanie wezwany na policję w celu złożenia zeznań w sprawie sprzed lat. Chodzi o zabójstwo młodej kobiety, Ayse. Choć wróg Halila myślał, że ta sprawa jest już dawno zamknięta, funkcjonariusze postanowili do niej wrócić, bo znaleźli ciało. To może oznaczać, że mężczyźnie grożą kłopoty!

Podczas przesłuchania na policji, Alper będzie pytany o swoją relację z dziewczyną, która przed laty została zamordowana. Okaże się, że Ayse znała zarówno Halila jak i Alpera. O tym, że to ten drugi ją zamordował, widzowie dowiedzą się, kiedy ten wyjdzie z komisariatu i uda się na miejsce zbrodni. Wówczas zobaczymy retrospekcję tamtych wydarzeń.

Alper, w kapturze na głowie i skórzanych rękawiczkach sięgnie do bagażnika samochodu. Wyjmie z niego łopatę i kilof. Będzie zdenerwowany, a wręcz przerażony. Wlekąc narzędzia, uda się w kierunku lasu...

Teraz znów pokona tę drogę. Wejdzie do lasu i dojdzie do miejsca, gdzie policja znalazła ciało. Uklęknie i zacznie głośno krzyczeć, przeżywając wydarzenia z przeszłości. Dlaczego to zrobił?

Okaże się, że Ayse zginęła z zazdrości. Alper był w niej zakochany, ale jej zależało tylko na Halilu. To kolejny powód, przez który były przyjaciel tak nienawidzi Firata. Zabrał mu nie tylko szacunek w oczach ojca, ale także miłość...

Teraz zrobi wszystko, by z Zeynep nie było podobnie...

Kiedy 189 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 189 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 czerwca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.

