Emanet. Alper wyznaje miłość Zeynep

Zeynep ciężko pracuje przy remoncie świetlicy dla dzieci. W remoncie ciągle jednak przeszkadzają jej a to Halil, a to Alper. Szczególnie obecność tego drugiego mocno ją irytuje.

Ten jednak postanawia się nie poddać i uparcie walczy o jej serce. W 187. odcinku telenoweli "Wichrowe wzgórze" pójdzie na całość i postanowi wyznać dziewczynie, co do niej czuje!

Alper pojawi się w świetlicy z kwiatami. Otwarcie wyzna Zeynep, że czuje do niej coś więcej.

- Jestem zakochany i wierzę, że między nami może być coś wyjątkowego - powie.

Oszołomiona i jednocześnie zaskoczona jego słowami dziewczyna, nie będzie mogła uwierzyć w to co słyszy! W przypływie emocji wyrwie adoratorowi bukiet z rąk i zacznie go nim uderzać! Będzie przy tym powtarzać, że między nimi nic nie będzie, bo ona nic do niego nie czuje!

Wróg Yamana będzie mocno zaskoczony gwałtowną reakcją Zeynep. Obieca jej, że już nie wrócą do tego tematu, ale w głębi serca będzie się aż palił od gniewu! Jest przekonany, że ona też coś do niego czuje, tylko boi się tych emocji. Postanowi, że się nie podda!

Kiedy 187 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 187 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w czwartek, 5 czerwca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.