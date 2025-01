Wichrowe wzgórze. Tak Halil wyrzuci z farmy Zeynep i jej rodzinę

Miłość i nadzieja. Suat na krawędzi! Co stanie się z Kubilayem? Streszczenie odcinka 123 Ask ve umut (03.02.2025)

Wichrowe wzgórze. Halil oznajmi Zeynep, że ma opuścić farmę

Halil, choć będzie to dla niego bardzo trudne, będzie musiał oznajmić Zeynep, że ona i jej rodzina mają się wyprowadzić. Jeszcze niedawno naraził swoje życie, by ją ratować, a teraz ma ją wyrzucić?!

Jednak poprosiła go o to Gulhan, która jest dla niego najważniejsza. Zanim ogłosi Zeynep swoją decyzję, usłyszy jej rozmowę z Selmą. Dowie się, jak bardzo kobieta jest jej wdzięczna za to, że ją ocalił. Po raz kolejny przekona się, że Zeynep ma dobre serce i troszczy się także o dobro Gulhan, która przecież się od niej odsunęła.

Pomimo tego, musi powiedzieć dziewczynie o wyprowadzce. Zrobi to, gdy ta przyjdzie do jego gabinetu, zapytać czy może przemalować pokój babci.

Nie ma takiej potrzeby. Postanowiłem, że nasza umowa już nie obowiązuje. Ty i twoja rodzina jesteście wolni. Możecie się wyprowadzić

- powie.

Zeynep jednak nie potraktuje jego słów jak nakazu. Podziękuje za zarwanie umowy i ponownie zapyta o remont pokoju.

Źle mnie zrozumiałaś. Macie miesiąc na opuszczenie farmy

- powie, dużo bardziej stanowczo, Halil.

Zeynep będzie w szoku! Najbardziej będzie martwiła się o babcię, która przecież kocha ten dom!

Kiedy 105 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 105 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 lutego o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt