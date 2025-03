Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Alper niszczy reputację Halila! Zostanie przyłapany? Streszczenie 136 odcinka Rüzgârlı Tepe (25.03.2025)

Halil nawet się nie spodziewa, że Alper próbuje zniszczyć jego reputację! Gość wymknie się w nocy z farmy i zacznie działać na szkodę Firata. Zrobi wszystko, by doprowadzić do jego upadku! Kiedy będzie wracał, natknie się na Halila! Zobacz na ZDJĘCIACH czy ten zdoła go zdemaskować!