Miłość i nadzieja. Kiedy 2. sezon w TVP?

Już w środę, 9 lipca 2025 roku, widzowie TVP zobaczą długo wyczekiwany finał pierwszego sezonu tureckiego hitu "Miłość i nadzieja". Emocje sięgną zenitu, a zakończenie przyniesie więcej pytań niż odpowiedzi – idealnie otwierając drzwi do 2. sezonu, który ruszy następnego dnia. 1. odcinek 2. sezonu "Miłość i nadzieja" zostanie wyemitowany w czwartek, 10 lipca 2025 r. o godz. 17.20 w TVP2.

Melis i Ege już po ślubie. Co będzie dalej?

Sezon drugi zacznie się mocnym uderzeniem: Melis i Ege będą już małżeństwem, córka Bülent będzie w ciąży. Jak przystało na osobę lubiącą dramaty i pokazówki, Melis zorganizuje huczne baby shower. Co gorsza, zrobi to w restauracji, w której pracuje Zeynep! Czy może być coś bardziej bolesnego niż zmuszanie byłej dziewczyny swojego męża do obsługi tego typu imprezy?

Melodi nie wytrzyma. Rozsmaruje tort na twarzy Melis

Widzowie zobaczą także, jak Melodi, siostra Ege, straci cierpliwość. Zbuntowana nastolatka nie będzie mogła dłużej znieść niesprawiedliwości, jakie Melis wyrządziła Zeynep i jej bratu. W emocjonalnej scenie wygarnie Melis prawdę prosto w twarz, a potem... rozsmarowuje jej tort na twarzy!

Matka Melodi, Belkıs zareaguje gwałtownie: uderzy ją. To jednak dopiero początek tragedii. Melodi znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Belkıs zrozumie, że popełniła największy błąd swojego życia.

Czy będzie miała okazję to naprawić?

Bülent zniknie w 2. sezonie Miłość i nadzieja?

Związek Bülenta i Feraye się rozpadnie, a Bülent, pogrążony w emocjonalnym kryzysie, postanowi odsunąć się od rodziny. Przekaże rodzinne interesy Ege i Kuzeyowi i... zniknie. W pierwszych odcinkach 2. sezonu go nie zobaczymy.

Nowy mężczyzna w życiu Zeynep

Zeynep, która ucieknie z restauracji po upokarzającym baby shower, przeżyje bardzo emocjonujące spotkanie. Dosłownie wpadnie pod koła samochodu... prowadzonego przez przystojnego Cihana. Czy ten przypadkowy incydent okaże się nowym początkiem dla jej serca?

Kuzey nadal walczy. Będzie chciał uratować Sılę, nawet za cenę własnego życia

Kuzey przeżyje kolejny wypadek, do którego doszło, gdy ruszył ratować porwaną Sılę. Cavidan zacznie oskarżać Alpera i Sılę o współpracę, ale Kuzey nie da temu wiary. Będzie gotów zapłacić najwyższą cenę, by odzyskać Silę i uwolnić ją z rąk bezwzględnego Demira. Czy mu się to uda?

Zobacz w galerii zdjęć, jak zaczyna się 2. sezon serialu "Miłość i nadzieja".

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to turecki serial obyczajowy, który od swojej premiery we wrześniu 2022 roku zdobył serca widzów w Turcji. Opowieść o młodej dziewczynie, która musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami losu, porusza i inspiruje. Co sprawia, że serial jest tak popularny? Serial "Miłość i nadzieja" opowiada historię 18-letniej Zeynep, w którą wciela się utalentowana Eda Elif Başlamışlı. Dziewczyna marzy o studiach, ale jej plany zostają nagle pokrzyżowane, gdy jej matka trafia do więzienia. To jednak nie koniec niespodzianek.

Wkrótce Zeynep trafia do domu ojca, którego nigdy nie poznała. Okazuje się, że jest nim Bülent, odnoszący sukcesy prawnik. Mężczyzna postanawia pomóc dziewczynie, nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Bülent wyciąga do Zeynep pomocną dłoń w momencie, gdy ta zostaje całkiem sama sądząc, że matka ja opuściła i uciekła z kochankiem. Czy dziewczyna odkryje prawdę o swoim ojcu? Jak potoczą się jej losy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja".

Za reżyserię serialu "Miłość i nadzieja" odpowiadają Gürsel Ateş i Reyhan Usta. Produkcja była emitowana na antenie Kanal D i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów. "Miłość i nadzieja" to serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom tureckich produkcji. Fabuła pełna emocji, tajemnic i wzruszeń sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Jeśli szukacie serialu, który poruszy Wasze serca, koniecznie sięgnijcie po "Miłość i nadzieję".

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.