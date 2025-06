Miłość i nadzieja. Kiedy ostatni odcinek 1. sezonu? Czy będą nowe odcinki?

Spis treści

Miłość i nadzieja – kiedy koniec 1. sezonu? Data i szczegóły

Na antenie TVP już niebawem zostanie wyemitowany emocjonujący finał 1. sezonu tureckiego serialu "Miłość i nadzieja". Znamy już datę emisji ostatniego odcinka – widzowie zobaczą go w środę, 9 lipca 2025 roku. Co wydarzy się w finale?

Będzie ślub w domu Bülenta, pojawi się temat ciąży, a całość zakończy dramatyczny wypadek, który może zmienić życie bohaterów. Czy Zeynep wreszcie dowie się, kim jest jej ojciec? Czy Kuzey przeżyje a Ege ożeni się z Melis?

Miłość i nadzieja odcinek 231. Przeczytaj streszczenie odcinka

Belkis kolejny raz wygarnia Gönül, co myśli na jej temat. Zdenerwowana Feraye żąda od Bülenta rozwodu. Ege uświadamia Melis, że wie, co dziewczyna knuje. Domaga się odwołania ich ślubu. Ta znajduje jednak sposób, by uroczystość się odbyła...

Kiedy oglądać 231. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 231. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 9 lipca, o godz. 17:15 na antenie TVP2.

Co dalej z serialem Miłość i nadzieja? Czy będzie 2. sezon w TVP?

Na szczęście fani nie będą musieli długo czekać na kontynuację – już dzień później, 10 lipca 2025 r., TVP rozpocznie emisję 2. sezonu! Serial nie schodzi z anteny, a kolejne odcinki mają przynieść jeszcze więcej emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.