Akacjowa 38. Streszczenia odcinków 990-993. Co wydarzy się w listopadzie?

Serial "Akacjowa 38" jest emitowany w stacji TVP1, a widzowie mogą oglądać kolejne epizody od poniedziałku do piątku o godz. 18:25. Chociaż pokazano już sporo odcinków, fabuła staje się z każdym dniem coraz bardziej intrygująca. Zawiłe intrygi i skrywane sekrety postaci coraz silniej przykuwają uwagę fanów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w najbliższym czasie? W tym tygodniu wrażeń na pewno nie zabraknie, a na widzów czekają niespodziewane zwroty akcji. Zapoznaj się z poniższymi streszczeniami, aby być na bieżąco.

Co wydarzy się w 990 odcinku serialu Akacjowa 38?

Leonor z przerażeniem obserwuje chaos podczas prób do swojej sztuki. Z kolei Flora i Carmen zdają sobie sprawę, że w finałowej scenie czeka je pocałunek. Jimeno decyduje się ostrzec księdza przed niebezpiecznym Samuelem, wyjawiając jednocześnie, że to on zlecił ludziom lichwiarza, aby połamali mu palce. Tymczasem kobiety z Akacjowej stopniowo przestają potępiać Lucię za jej rzekomo grzeszne pochodzenie.

Streszczenie 991 odcinka serialu Akacjowa 38

Celia bardzo się martwi, widząc, że Lucia wcale nie odrzuciła wyznania miłosnego, które usłyszała od Samuela. Ksiądz Telmo próbuje przestrzec Lucię, dając jej do zrozumienia, że Samuel ma w tym ukryty cel. Niestety, duchowny nie może wyjawić nic więcej, ponieważ informacje od lichwiarza zdobył w trakcie spowiedzi i obowiązuje go tajemnica. Z kolei Flora i Carmen zgadzają się ostatecznie zagrać w sztuce Leonor, ale stawiają warunek: nie będzie żadnego pocałunku. Autorka sztuki zmuszona jest to zaakceptować. Fabiana przypadkiem zauważa, jak Maria i Higinio wpadają sobie w ramiona, co jeszcze bardziej potęguje jej nieufność w stosunku do matki Casildy.

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Akacjowa 38, odcinek 992 - streszczenie wydarzeń

Samuel dzieli się z Celią i Felipe swoimi planami: najpierw zamierza doprowadzić do unieważnienia małżeństwa z Blancą, a następnie chce poprosić Lucię o rękę. W tym samym czasie Lucia w skupieniu pracuje nad renowacją kościelnej figury Madonny. Fabiana coraz baczniej obserwuje Marię, która z kolei próbuje namówić Casildę na przeprowadzkę na wieś i wspólne prowadzenie gospodarstwa. W rzeczywistości jednak Maria i Higinio mają zupełnie inne plany – chcą okraść Casildę, gdy tylko dostanie w spadku majątek po don Maximilianie. Trwają przygotowania do spektaklu, a dona Susana postanawia wesprzeć przedsięwzięcie, obiecując przygotowanie kostiumów ze starych, nieodebranych ubrań. Antońito natomiast zastanawia się nad wdrożeniem do produkcji i udoskonaleniem wariografu.

Co przyniesie 993 odcinek serialu Akacjowa 38?

Fabiana staje się świadkiem pocałunku Marii i Higinia, po czym natychmiast informuje o wszystkim Rosinę. Od tej pory para jest przez wszystkich podejrzewana o złe intencje. Ojciec Telmo, wspierany przez swojego przełożonego, postanawia pokrzyżować plany Samuela dotyczące unieważnienia ślubu z Blancą. Dodatkowo dawny nauczyciel Lucii, zainspirowany przez przeora Zakonu Chrystusa Leżącego, publikuje w prasie list, w którym przedstawia Lucię jako narzędzie szatana, sugerując, że resztę życia powinna spędzić w zamknięciu zakonnym.

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