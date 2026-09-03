Splątane losy, odcinek 39: Burak i Yasemin nie uciekną przed plotkami. Ich romans wywoła sensację! - ZDJĘCIA

Remzi śledzi Münevver w 39. odcinku serialu „Splątane losy”

W nadchodzącym, 39. epizodzie tureckiej telenoweli „Splątane losy”, Remzi wpadnie na pomysł, jak pozyskać nowe fakty z życia Münevver. Bohater od dłuższego czasu węszy w jej sprawach, a teraz podejmie radykalne kroki, aby zdobyć cenne informacje przydatne do jego spisku. Warto przypomnieć, że jego działania to zaplanowana strategia. W 32. odsłonie serii poinformował Halila o rzekomym zlokalizowaniu Yasemin. Z kolei kilka odcinków później, dokładnie w 36. epizodzie, nakazał Mahirowi ścisłe śledzenie Halila. Tym razem całą swoją uwagę skupi wyłącznie na postaci zamożnej Münevver, zyskując kolejny, bardzo istotny ślad.

Niepokojący fotograf przed domem Münevver w „Splątanych losach”

Münevver wciąż nie potrafi zaznać spokoju i ma ku temu solidne podstawy. Przed jej imponującą rezydencją kręci się bowiem tajemniczy fotograf, co wywołuje u kobiety ogromny lęk. W 38. odcinku serialu „Splątane losy” bogaczka przyłapała nieznajomego mężczyznę na robieniu zdjęć jej posesji. Reakcja bohaterki była w tej sytuacji natychmiastowa – wydała Suzan stanowcze polecenie, by bezzwłocznie wezwała na miejsce Halila. Ten niepokojący wątek z pewnością zakłóci poczucie bezpieczeństwa właścicielki domu.

Związek Buraka i Yasemin zbiegiem plotek. Co wydarzy się w 39. odcinku?

Życie uczuciowe Buraka i Yasemin wkroczy w zupełnie nową, skomplikowaną fazę. Zakochani wspólnie podejmą decyzję o całkowitym zatajeniu swojego romansu przed światem. Główną przyczyną takiego kroku będzie gęsta atmosfera w miejscu ich zatrudnienia. Szpitalny personel zacznie bowiem rozsiewać złośliwe plotki o relacji łączącej lekarza i pielęgniarkę, stale obserwując każdy ich krok na korytarzu. Dla Yasemin ten obrót spraw okaże się wyjątkowo trudny. Dziewczyna ma już za sobą ciężkie chwile związane z nieprzyjemnym zachowaniem Meltem. W 37. epizodzie „Splątanych losów” Burak stanął w obronie ukochanej, sugerując oficjalne zgłoszenie mobbingu ze strony lekarki. Aby uniknąć powstawania kolejnych dramatów, oboje postanowią trzymać język za zębami i ukryć łączące ich uczucie.

Yasemin walczy o posadę. Pielęgniarka zostaje na izbie przyjęć

Pomimo ogromnej presji otoczenia i nieustannie narastających plotek, Yasemin wykaże się niezwykłą odwagą i determinacją. Młoda kobieta absolutnie nie ma zamiaru rezygnować z dotychczasowej posady na izbie przyjęć, pomimo wyjątkowo nieprzyjaznej aury wokół jej osoby. Zdecydowana pielęgniarka udowodni tym samym wszystkim współpracownikom, że żadne nieprzychylne opinie osób trzecich nie zmuszą jej do porzucenia kariery zawodowej. Bohaterka będzie musiała jednocześnie wykazać się stalowymi nerwami, by na co dzień radzić sobie ze złośliwymi szeptami dotyczącymi jej związku z Burakiem oraz napięciem, które od długiego czasu wisi w szpitalnym powietrzu.

„Splątane losy” odcinek 39. Kiedy i gdzie oglądać turecki hit?

Premiera 39. odcinka popularnego serialu „Splątane losy” odbędzie się w piątek, 4 września 2026 roku dokładnie o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Dla wszystkich widzów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli śledzić losów bohaterów przed telewizorem, nadawca przygotował sprawdzoną alternatywę. Najnowszy epizod telenoweli będzie również bez problemu dostępny do odtworzenia na żądanie w serwisie internetowym TVP VOD.

O czym jest turecki serial „Splątane losy”? Pełna obsada i fabuła

„Splątane losy” (pod oryginalnym tytułem „Bizi Birleştiren Hayat”) to uwielbiany turecki serial obyczajowy. Osią fabuły jest historia Münevver Ketenci – niezwykle zamożnej, ale i mocno rygorystycznej mieszkanki Stambułu. Jej rutyna lega w gruzach, gdy pewnego dnia pod drzwi jej posiadłości trafia mała, pięcioletnia dziewczynka o imieniu Mine. Szybko wychodzi na jaw szokująca prawda – dziecko jest wnuczką kobiety, o której istnieniu ta w ogóle nie miała pojęcia. Bogaczka podejmuje natychmiastową decyzję o odszukaniu swojej dawno niewidzianej córki, Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymuje kontaktu. Równolegle w tle rozwija się romantyczny wątek młodej pielęgniarki Yasemin oraz przystojnego lekarza Buraka.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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