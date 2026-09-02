Splątane losy, odcinek 38: Mine zniknie w tajemniczych okolicznościach, a Kerem odkryje prawdę o Yasemin - ZDJĘCIA

Gdzie podziała się Mine? Pinar w panice rozpocznie poszukiwania

Nadchodzący 38. odcinek produkcji "Splątane losy" przyniesie sporo stresu. Pinar zorganizuje wyjście z Mine do kawiarni należącej do Deniza. Niestety, beztroskie chwile przerwane zostaną, gdy dziewczynka nagle zniknie bez śladu. Opiekunka będzie musiała szybko odnaleźć zaginione dziecko.

Sytuacja ta nawiązuje do wcześniejszych wydarzeń, gdy w 27. odsłonie serialu mała Mine zaczęła opuszczać mury rezydencji pod czujnym okiem Suzan. Tym razem jednak spacer poza bezpiecznym domem przybierze niezwykle dramatyczny obrót.

Zimna krew Yasemin. Pielęgniarka zignoruje starania Münevver

Napięta atmosfera zapanuje również w relacjach pomiędzy Yasemin a Münevver. Ta druga będzie usilnie dążyć do spotkania i rozmowy z pielęgniarką, jednak spotka się ze ścianą chłodu. Młoda kobieta zachowa dystans i nie da starszej pani najmniejszej szansy na złożenie jakichkolwiek wyjaśnień.

Taka postawa zrani Münevver, która od jakiegoś czasu usilnie stara się naprawić relacje z córką i wnuczką. Warto przypomnieć, że w 37. odcinku podjęła ona decyzję o odszukaniu Pakize oraz Yasemin. Niestety, jej starania o zbliżenie się do pielęgniarki okażą się sporym wyzwaniem.

Kerem przejrzy na oczy? Pielęgniarka mogła nim manipulować

Trzydziesty ósmy odcinek rzuci nowe światło na relację Kerema i Yasemin. Ezgi zasieje w mężczyźnie ziarno wątpliwości, sugerując, że pielęgniarka wykorzystuje go jedynie jako narzędzie do wzbudzenia zazdrości u Buraka. Początkowo Kerem odrzuci te oskarżenia, broniąc Yasemin i podkreślając, że traktuje ją wyłącznie jak dobrą znajomą.

Z czasem jednak sam zacznie dostrzegać pewne niejednoznaczne sygnały ze strony dziewczyny. Już w 37. odcinku Meltem sugerowała, że Yasemin darzy go uczuciem. Wtedy Cem radził mu ostrożność, twierdząc, że Meltem kieruje się zazdrością o Buraka. Teraz Kerem z większą uwagą przyjrzy się poczynaniom pielęgniarki.

Podejrzany mężczyzna fotografuje rezydencję. Münevver reaguje na intruza

Spokój pod domem Münevver zakłóci niespodziewane zdarzenie. Właścicielka posiadłości dostrzeże nieznajomego mężczyznę, który z ukrycia będzie robił zdjęcia budynku. Zaniepokojona tym faktem, natychmiast wyda Suzan polecenie, by ta skontaktowała się z Halilem.

Münevver nie zamierza bagatelizować obecności fotografa. Zadaniem Halila będzie ustalenie tożsamości tajemniczego osobnika oraz jego prawdziwych intencji. Sytuacja ta może być powiązana z wydarzeniami z 36. odcinka, w którym Remzi nakazał Mahirowi śledzenie Halila. Pojawienie się obcego mężczyzny z pewnością postawi bohaterów w stan najwyższej gotowości.

Kiedy obejrzeć 38. odcinek "Splątanych losów"? Data i godzina

Premiera 38. odsłony serialu "Splątane losy" zaplanowana jest na piątek, 4 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla widzów preferujących oglądanie w internecie odcinek udostępniony zostanie również na platformie TVP VOD.

O czym opowiada turecki serial "Splątane losy"? Poznaj obsadę

"Splątane losy" (w oryginale Bizi Birleştiren Hayat) to wciągająca turecka telenowela. W centrum wydarzeń znajduje się zamożna i apodyktyczna Münevver Ketenci ze Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia przed jej drzwiami staje pięcioletnia Mine – wnuczka, o której istnieniu kobieta nie miała pojęcia. Münevver podejmuje decyzję o odnalezieniu swojej dawno zaginionej córki, Pakize. Równolegle rozwija się interesujący wątek miłosny pomiędzy pielęgniarką Yasemin a młodym doktorem Burakiem.

W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever w roli Buraka

Şerif Bozkurt grający Halila

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas w roli Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu odgrywająca rolę Pınar

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