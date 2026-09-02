Dziedzictwo, odcinek 1023: Czarna podejrzewa Ibrahima o zdradę. W jego telefonie znajdzie wiadomość od Sule [ZDJĘCIA]

W 1023. odcinku „Dziedzictwa” Czarna przyłapie İbrahima z tajemniczą Sulą

Spodziewająca się narodzin bliźniaków Czarna zacznie przypuszczać, że jej mąż dopuszcza się zdrady. Wszystko przez przypadek, kiedy to na telefonie İbrahima natrafi na wymianę wiadomości z niejaką Sulą.

- Porozmawiamy ponownie w odpowiednim czasie. Teraz też mam pracę - napisze Sula do Ibrahima.

Na tym etapie nie jest jasne, kim dokładnie jest tajemnicza kobieta, ani jakie relacje łączą ją z mężem bohaterki. Niewykluczone, że cała sytuacja to tylko nieporozumienie, jednak przyszła matka wpadnie w popłoch, uznając, że nowa znajomość İbrahima to realne zagrożenie dla ich małżeństwa. Zaniepokojona Czarna postanowi dowiedzieć się, kim jest rywalka, bacznie śledząc każdy krok ukochanego.

Sula wzbudzi niepokój Czarnej w 1023. odcinku „Dziedzictwa”

Odmienny stan i buzujące hormony sprawiają, że Czarna mocno przeżywa każdą sytuację, stawiając na pierwszym miejscu spokój i bezpieczeństwo domowników. To jednak nie pierwsze zgrzyty w jej relacji z İbrahimem.

Widzowie mogą pamiętać, że w 1011. odsłonie „Dziedzictwa” bohaterka sfabrykowała wyniki USG, obawiając się, że jej mąż pragnie jedynie syna. İbrahim udowodnił jednak, że wieść o córce to dla niego powód do ogromnego szczęścia i jest w pełni gotowy na bycie zaangażowanym ojcem.

Z kolei w 1015. epizodzie Czarna wpadła w panikę po zniknięciu małego Tufana, co mocno nadszarpnęło jej wiarę we własne kompetencje rodzicocze. W 1019. odcinku İbrahim wyznał, że sam miewa chwile słabości i brakuje mu cierpliwości do chłopca. Choć szczera rozmowa oczyściła atmosferę, teraz wkroczenie Suli może ponownie zdestabilizować ich wspólne życie.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1023

Najnowsze epizody „Dziedzictwa” można śledzić każdego dnia o godzinie 16:00 w TVP1. Odcinek oznaczony numerem 1023. trafi na antenę w sobotę, 5 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w telewizji części telenoweli można bez problemu nadrobić, korzystając z serwisu TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

Wielki hit „Dziedzictwo” (w oryginale znany jako Emanet) to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i rodzinnym oddaniu. Po śmierci biologicznych rodziców mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w życiu chłopca zjawia się jego skromna ciotka, Seher. Pomimo wzajemnej niechęci i działania intrygantów, pomiędzy tą dwójką zaczyna iskrzyć, a ich uczucie staje się dla chłopca filarem normalności.

Z biegiem czasu fabuła staje się jeszcze bardziej mroczna, a postacie muszą zmierzyć się z potężną stratą. Yaman Kırımlı traci życie, a obowiązek zajęcia się Yusufem oraz kontynuowania dzieła zmarłego przechodzi na Nanę Maryam.

Sytuacja Nany komplikuje się, gdy pojawia się widmo jej deportacji z kraju. Aby uniknąć wyjazdu i kolejnego ciosu dla małego Yusufa, z pomocą przychodzi Poyraz. Proponuje on Nanie fikcyjne małżeństwo, które ratuje sytuację, ale jednocześnie staje się polem do nowych konfliktów, emocji i niespodziewanych uczuć.

W obsadzie tureckiej produkcji można oglądać takich aktorów jak:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili odgrywająca rolę Nany

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan występujący jako mały Yusuf

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